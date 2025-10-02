W Lisewie Pomorskim doszło do groźnego wypadku drogowego, w którym uczestniczył nietrzeźwy kierowca.

22-latek uderzył samochodem w słup energetyczny i ogrodzenie, po czym jego auto doszczętnie spłonęło.

Kierowca prowadził bez uprawnień i miał ponad promil alkoholu we krwi.

Jakie konsekwencje czekają nieodpowiedzialnego kierowcę?

Lisewo Malborskie. Wypadek i pożar mazdy. 22-latek uderzył w słup

Ani 22-latek, ani jego pasażer nie odnieśli żadnych obrażeń w wypadku w Lisewie Pomorskim. We wtorek, 30 września, ok. godz. 4 mężczyzna uderzył w słup energetyczny i betonowe ogrodzenie jednej z posesji, po czym w jego aucie wybuchł pożar. Kierujący mazdą i jego towarzysz zdążyli opuścić pojazd, który doszczętnie spłonął; to nie wszystko, bo zniszczony słup spadł jeszcze na stojący obok budynek gospodarczy.

Okazało się, że mężczyzna prowadził pojazd bez wymaganych uprawnień i w stanie nietrzeźwości.

- Przeprowadzone badanie wykazało ponad promil alkoholu w organizmie 22-latka - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Malborku.

Obaj mężczyźni odmówili pomocy medycznej, ale od kierowcy pobrano jeszcze krew do dalszych badań. Ze zdarzenia została sporządzona dokumentacja, która w późniejszym etapie zostanie przekazana do sądu. Dalsze postępowanie w tej sprawie będą prowadzili funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Nowym Stawie.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.