Do wypadku doszło w czwartek około godz. 14.30. - Dwie osoby, które podróżowały samolotem zostały poszkodowane. W momencie przyjazdu strażaków były one przytomne. W wyniku zdarzenia odniosły urazy kończyn. Zakładamy, że u poszkodowanych doszło też do urazów głowy i kręgosłupa – powiedział PAP oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Pruszczu Gdańskim asp. Marcin Tabiś.

Poszkodowani zostali przekazani Zespołowi Ratownictwa Medycznego oraz Lotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu. - Na miejscu pracowało pięć zastępów PSP, obecny był także komendant powiatowy PSP oraz dowództwo jednostki ratowniczo-gaśniczej. Miejsce zdarzenia zostało przekazane policji. Przyczyny zdarzenia będzie prawdopodobnie badać Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych – poinformował oficer prasowy.

Sonda Czy boisz się latać samolotem? Tak, panicznie się boję Czasami mam obawy, ale radzę sobie ze strachem Nigdy się nad tym nie zastanawiałem/am Nie! Uwielbiam latać :)