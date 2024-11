Fatalny wypadek

Wszystko było dobrze, dopóki nie trafił na 19-latkę z Gdańska. Dramat po północy [ZDJĘCIA]

19-latka z renaulta to sprawczyni wypadku na ul. Powstańców Warszawskich w Gdańsku, do którego doszło w nocy z wtorku na środę, 13 listopada. Po północy dziewczyna zjechała nagle na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzyła się z 31-latkiem prowadzącym opla. Mężczyzna trafił do szpitala z obrażeniami ciała. Policjanci ujawnili, że 19-latka jest nietrzeźwa. Ona sama nawet tego nie ukrywała.