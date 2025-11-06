Eksperci ostrzegają przed tradycyjnymi metodami wypłacania gotówki, wskazując na rosnące ryzyko związane z bankomatami.

Cyberprzestępcy stosują nakładki kopiujące dane kart i podglądające PIN, co naraża Twoje oszczędności na niebezpieczeństwo.

Odkryj bezpieczne alternatywy, takie jak płatności zbliżeniowe i BLIK, aby chronić się przed oszustami i dowiedz się, jak unikać zagrożeń.

Jaki jest najlepszy sposób na wypłatę pieniędzy?

Gotówkę można wypłacić głównie na dwa sposoby - w bankomacie lub bezpośrednio w oddziale banku. Wypłata w banku jest bezpieczniejsza, bowiem odbywa się pod kontrolą pracownika, jednak wymaga więcej czasu i często wiąże się z ograniczonymi godzinami obsługi. Pierwsze rozwiązanie jest oczywiście szybsze i wygodniejsze, ale coraz częściej wiąże się z ryzykiem.

Wypłata pieniędzy w bankomacie wiąże się z ryzykiem

Mało kto jeszcze kilka lat temu przypuszczał, że nadejdzie moment, w którym zwykła wypłata gotówki z bankomatu może stać się ryzykowna. Przez lata uchodziły one za szybki i bezpieczny sposób dostępu do pieniędzy, dziś jednak coraz częściej stają się celem cyberprzestępców i złodziei. W ostatnim czasie o ryzyku wypłacania pieniędzy z bankomatu w tradycyjny sposób poinformował redaktor naczelny portalu niebezpiecznik.pl Piotr Konieczny. Okazuje się, że obecnie w niektórych bankomatach przestępcy montują specjalne nakładki, które potrafią skopiować dane z karty lub podglądać PIN. Jak więc wypłacać gotówkę bez narażania się na niebezpieczeństwo?

Jak radzi Piotr Konieczny z portalu niebezpiecznik.pl, najlepszą ochroną przed oszustami jest zmiana nawyków - zamiast wkładać kartę, korzystaj ze zbliżeniowego odczytu, albo wypłacaj pieniądze kodem BLIK. Taki nawyk eliminuje ryzyko skopiowania paska magnetycznego. Dodatkowo warto wybierać bankomaty wewnątrz oddziałów lub w dobrze oświetlonych, monitorowanych miejscach, osłaniać wpisywany PIN i w razie podejrzeń natychmiast przerwać transakcję i skontaktować się z bankiem.