Wysłali list gończy za 25-latką. Nie zgadniesz, co zrobiła w hotelu!

25-letnia kobieta poszukiwana listem gończym została ujęta przez dzielnicowego z Pucka. Funkcjonariusze specjalizuje się w poszukiwaniu osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości i właśnie dlatego udał się do jednego z mieszkań na terenie powiatu puckiego (woj. pomorskie) - Z informacji posiadanych przez stróża prawa wynikało, że to właśnie tam ukrywa się poszukiwana kobieta, która chcąc uniknąć opłaty za trzydniowy pobyt w hotelu, wprowadziła w błąd recepcjonistkę hotelu w powiecie grudziądzkim - informuje asp. szt. Joanna Samula-Gregorczyk z KPP w Pucku.

- Drzwi policjantom otworzyła zaskoczona, poszukiwana 25-latka. Kobieta została zatrzymana i przewieziona do policyjnej celi. Zgodnie z dyspozycją Sadu trafi do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe miesiące - dodaje oficer prasowa puckiej policji.

Funkcjonariuszka przypomina, że oszustwo popełnia ten, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inna osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd. Kodeks karny przewiduje za to karę nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

