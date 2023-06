Robił to na prywatnej posesji. Grozi mu kara, od której włos jeży się na głowie

To była trauma!

Produkty spożywcze w bagażu podręcznym w samolocie. Czy możesz wziąć coś do jedzenia podczas lotu?

Chwile grozy na DK 55 w Pomorskiem! Pijany w sztok 23-latek doprowadził do "czołówki"

Wypadek w Nowej Wsi Kościerskiej

W piątek (23 czerwca), o godzinie 21.00 dyżurny z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie otrzymał zgłoszenie dotyczące wypadku drogowego w miejscowości Nowa Wieś Kościerska. Policjanci zostali natychmiast skierowani na miejsce. Kiedy tam dotarli, przeprowadzili oględziny oraz sporządzili dokumentację fotograficzną. - Ze wstępnych policyjnych ustaleń wynika, że 25-letnia kierująca volskswagenem, na prostym odcinku drogi, zjechała na przeciwny pas ruchu i zderzyła się czołowo z samochodem marki mitsubishi, którym kierował 65-latek. W wyniku zderzenia 25-latka trafiła do szpitala - podaje kościerska KMP. Funkcjonariusze zbadali kierujących alkotestem. Oboje byli trzeźwi. - Dodatkowo policjanci ustalili, że kierująca vw przestraszyła się pająka, który chodził po tapicerce samochodu, dlatego najprawdopodobniej straciła panowanie nad samochodem co doprowadziło do zderzenia - informuje policja.

12-letnia dziewczynka zginęła pod kołami miejskiego autobusu. Szokujący wypadek pod Piasecznem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.