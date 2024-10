i Autor: AndrzejRembowski / CC0 / pixabay.com Zaatakował policjanta ostrym narzędziem! Obława za napastnikiem

Służby w akcji

Zaatakował policjanta ostrym narzędziem! Obława za napastnikiem

Do dramatycznych scen doszło we wtorek, 29 października, we wsi Tursko (woj. pomorskie). Podczas patrolowania lasu policjant został zaatakowany i ugodzony ostrym narzędziem. Po policyjnej obławie zatrzymano mężczyznę podejrzewanego o ten czyn