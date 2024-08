Zaginięcie Iwony Wieczorek. Co stało się z nastolatką?

Iwona Wieczorek zaginęła w nocy z 16/17 lipca 2010 r., kiedy wracała z nocnej imprezy w sopockim klubie do domu w Gdańsku. Po sprzeczce ze znajomymi 19-letnia wówczas dziewczyna postanowiła pieszo dotrzeć do miejsca swojego zamieszkania. Niestety, to nigdy się nie stało. Kamery monitoringu ostatni raz zarejestrowały 19-latkę przy wejściu nr 63 na plażę w Gdańsku-Jelitkowie o godz. 4:12. Był 17 lipca. Po 14 latach poszukiwań, tworzenia i sprawdzania różnych teorii, nadal nie wiadomo, co stało się z Iwoną Wieczorek. Odpowiedzi nie przyniosło ani prowadzone śledztwo, ani zaangażowanie jasnowidzów, wróżbitów, czy najsłynniejszego detektywa w Polsce, Krzysztofa Rutkowskiego. W ostatnim czasie głośno było także o odwołaniu prokuratora, który prowadził sprawę Iwony Wieczorek - Piotra Krupińskiego. Czy to oznacza zmiany w sposobie prowadzenia tej sprawy i możliwy przełom? Na razie ciężko o takich rzeczach przesądzać. Wiadomo natomiast, ile do tej pory kosztowały poszukiwania zaginionej 19-latki z Trójmiasta.

Prokuratura o kosztach poszukiwań Iwony Wieczorek

- Śledztwo dotyczące zaginięcia Iwony Wieczorek prowadzi nowy prokurator. Dotychczasowe koszty postępowania, uwzględniające wydatki poniesione przez wszystkie jednostki prokuratury, jak i jednostki policji, przekroczyły już 400 tys. zł Całkowita suma może zostać podana po zakończeniu opiniowania przez wszystkich biegłych - przekazał w rozmowie z portalem "Trójmiasto.pl" prokurator Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej w Warszawie.

Trójmiasto. Trasa, którą wracała Iwona Wieczorek