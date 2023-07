Iwona Wieczorek zaginęła w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku.. Los 19-letniej mieszkanki Gdańska w dalszym ciągu pozostaje nieznany. Co się stało z Iwoną Wieczorek? Jedną z osób, które były mocno zaangażowane w poszukiwania Iwony Wieczorek, był nieżyjący już Janusz Szostak. Dziennikarz śledczy był autorem dwóch książek na temat zaginięcia 19-latki. Szostak był zdania, że Iwona Wieczorek została zamordowana. Na jednym ze spotkań autorskich promujących książkę dziennikarz mówił, że "ten, kto to zrobił, według mnie nie do końca był złym człowiekiem; tego nie zrobił zbój lub gangster, tylko ktoś, kto Iwonę znał."

- Uważam, że to się stało w jej bliskim otoczeniu. I osoby jej bliskie wiedzą, co się stało. Myślę nawet, że te osoby odwiedzają miejsce, gdzie jest Iwona. Ja wiem, kto to zrobił, ale nie wiem, gdzie ona jest. [...] Łatwo pozbyć się ciała człowieka, jeżeli wie się, jak to zrobić - dodał dziennikarz śledczy.

Zaginięcie Iwony Wieczorek. Co wiadomo na pewno?

Iwona Wieczorek zaginęła w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. Wówczas kobieta wyszła ze znajomymi do klubu Dream Club w Sopocie. Do domu postanowiła wrócić sama. O godz. 3.07 kamery rejestrują, jak dziewczyna skręca na promenadę. Po drodze dzwoni do znajomych. O godz. 4 telefon Iwony rozładowuje się. Kamera monitoringu ostatni raz rejestruje kobietę przy wejściu nr 63 na plażę w Gdańsku Jelitkowie. Co stało się potem? Wszystkie teorie o zaginięciu Iwony Wieczorek znajdziecie w naszym materiale poniżej.

