Zielona obwódka na znaku ograniczenia prędkości. Kierowcy są w kropce

Zielona obwódka zamiast czerwonej. Ten znak łatwo pomylić z ograniczeniem prędkości

Głównym zadaniem znaków drogowych jest dostarczanie kierowcom czytelnych komunikatów. W większości państw europejskich czerwona obwódka jednoznacznie sygnalizuje zakazy oraz narzucone limity, dlatego pojawienie się podobnego znaku w odcieniu zieleni może być dla wielu osób sporym zaskoczeniem.

Mimo że z pewnej odległości prezentuje się on jak standardowy znak limitu prędkości, jego rola jest diametralnie inna. Zielona obwódka wcale nie wprowadza nowej regulacji ani nie nakłada na kierowcę żadnego obowiązku. W rzeczywistości to jedynie sugestia dotycząca tego, z jaką prędkością najbezpieczniej pokonać dany fragment trasy.

Co oznacza zielony znak z liczbą?

Wartość liczbowa widniejąca na tarczy informuje o prędkości zalecanej. Oznacza to, że prowadzący pojazd powinien przemyśleć jazdę w podanym tempie, gdyż zostało ono określone jako optymalne i bezpieczne dla danej lokalizacji. Nie jest to jednak bezwzględny wymóg, którego zignorowanie skutkuje karą.

Dla przykładu, wartość 20 lub 30 na tarczy ma za zadanie zmotywować do redukcji prędkości w miejscach, gdzie występuje podwyższone ryzyko spotkania pieszych, rowerzystów czy najmłodszych uczestników ruchu. Kierowca nie zostanie ukarany mandatem za sam fakt jazdy szybciej niż wskazuje zielony znak, chyba że złamie przy tym ogólne ograniczenia wynikające ze standardowego oznakowania.

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Zielone ograniczenie prędkości. Gdzie można spotkać takie oznakowanie?

Znaki z zieloną obwódką, informujące o rekomendowanej prędkości, są najbardziej rozpowszechnione na terytorium Wielkiej Brytanii. Zazwyczaj umieszcza się je w następujących lokalizacjach:

w bezpośrednim sąsiedztwie placówek edukacyjnych,

na obszarze stref mieszkalnych,

w rejonie miejsc rekreacji dla dzieci.

W obecnym stanie prawnym w Polsce nie funkcjonują znaki z zieloną obwódką jako komunikaty o zalecanej prędkości. Na naszych drogach kierowcy mają do czynienia ze zwykłymi znakami z czerwoną ramką określającymi maksymalną dozwoloną prędkość, a zielone wersje nie stanowią części oficjalnego katalogu znaków drogowych.

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