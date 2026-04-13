Złodziej działał w trzech województwach. Używał sprytnego kamuflażu na stacjach

Mężczyzna przywłaszczał sobie paliwo na terenie różnych regionów, wykorzystując do tego cudze numery rejestracyjne.

Funkcjonariusze z Kościerzyny wyśledzili i ujęli 36-letniego mieszkańca województwa pomorskiego, którego wiąże się z cyklem kradzieży.

Podejrzany usłyszał już oficjalne zarzuty, a sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego trzymiesięcznego aresztu tymczasowego.

Seria kradzieży paliwa w trzech województwach. Ślad z monitoringu w Kościerzynie

Na początku kwietnia 2026 roku do Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie zgłosił się pracownik jednej ze stacji paliw, informując o kradzieży. Przekazał również nagrania z monitoringu, na których widoczny był pojazd sprawcy wraz z tablicami rejestracyjnymi. Sprawą natychmiast zajęli się funkcjonariusze wydziału kryminalnego.

W toku prowadzonych działań policjanci ustalili, że tablice rejestracyjne były kradzione i wykorzystywane do popełniania przestępstw.

- Jak się okazało, ten sam samochód brał udział w kradzieżach paliwa na terenie powiatu kościerskiego oraz w innych województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim. Śledczy wytypowali osobę podejrzaną o te czyny - informują policjanci.

36-latek z powiatu chojnickiego w rękach policji. Był całkowicie zaskoczony

Podejrzanym okazał się 36-letni mieszkaniec powiatu chojnickiego.

- Funkcjonariusze ustalili jego miejsce pobytu 7. kwietnia dokonali zatrzymania. Mężczyzna był zaskoczony wizytą policjantów. 36-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał zarzuty dotyczące kradzieży oraz posługiwania się podrobionymi tablicami rejestracyjnymi - zaznaczają funkcjonariusze.

Za popełnione czyny grożą mu różne sankcje – od grzywny i ograniczenia wolności po karę pozbawienia wolności.

Następnego dnia sąd zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny tymczasowego aresztu na trzy miesiące. Postępowanie w tej sprawie jest nadal prowadzone i niewykluczone, że pojawią się kolejne zarzuty.

