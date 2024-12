Plaga pluskiew w Warszawie. Myśleliście, że pojawiają się tam, gdzie jest brudno? To błąd!

Zima zaatakuje przed świętami Bożego Narodzenia? IMGW już to wie. Z map jasno wynika

Spis treści

Pendolino w Polsce od dekady!

Pierwszy oficjalny przejazd Pendolino w Polsce odbył się 14 grudnia 2014 roku, co było wówczas nie lada wydarzeniem. Pojawienie się na torach takiej maszyny było początkiem nowego etapu dla polskich kolei. Pociągi wyprodukowane przez francuski Alstom we włoskiej fabryce tego koncernu w Savigliano stały się synonimem luksusu dla wielu Polaków i choć minęło już dziesięć lat, to nadal wagony Pendolino są fotografowane na dworcach i podziwiane przez sporą część społeczeństwa.

Na początku pociągiem Pendolino mogliśmy przejechać się m.in. na trasach: Warszawa – Gdańsk, Warszawa – Wrocław, Warszawa – Katowice czy Warszawa – Kraków. Z czasem jednak połączenia zostały wydłużone i Pendolino wjechało także m.in. do Koszalina, Kołobrzegu, Szczecina czy Rzeszowa.

W Polsce, mieliśmy poczucie, że uczestniczymy w historycznym wydarzeniu. Miniona dekada udowodniła, jak wielkie korzyści odnieśli dzięki tej inwestycji pasażerowie, regiony i cały system transportu publicznego. Mało kto pamięta, że bilety na Pendolino bywały kupowane przez pierwsze miesiące jako prezent na wyjątkowe okazje. Do dziś jazda pociągiem to synonim komfortu i przyjemności podróżowania - podkreślał Artur Fryczkowski, Wiceprezes Zarządu Alstom Polska, czytamy na portalu intercity.pl.

10 lat sukcesów Pendolino. PKP IC przygotowało podsumowanie

Po 10 latach Pendolino może pochwalić się imponującymi statystykami, które mogą zaskoczyć. Okazuje się bowiem, że pociągi te przejechały już łącznie około 70 mln kilometrów - to naprawdę niebywały wynik! W podróżach Pendolino uczestniczyło natomiast łącznie aż 39 mln pasażerów, w tym 2,3 mln seniorów, 2,6 mln dzieci i uczniów, 4,2 mln studentów i doktorantów. Na pokładach nie zabrakło również milusińskich, Pendolino odwiedziło aż 108 tys. psów!

Express Intercity Premium to jednak nie tylko podróż, ale również możliwość poznania wyjątkowych smaków polskiej kuchni. Pasażerowie przez ostatnich 10 lat zjedli w wagonach Wars aż 2 mln porcji schabowego, 1,7 mln porcji jajecznicy, 1,5 mln porcji żurku i 1,3 mln porcji pierogów. Widać więc, że kuchnia EIP to nie byle co!