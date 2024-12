Włamał się do kebaba i… przygotował sobie kolację. Danie skonsumował w łazience

Spis treści

To koniec monopolu PKP? Przewoźnik musi reagować

Polski rynek kolejowy przez lata pozostawał zamknięty na zagranicznych przewoźników. W związku z tym nie ma się co dziwić, że wyniki PKP przedstawiały się naprawdę imponująco. W trzecim kwartale 2024 roku nasze koleje obsłużyły ponad 104 miliony pasażerów, co stanowi wzrost o 10,1 proc. w porównaniu z tym samym okresem z poprzedniego roku. To jednak lada moment może się zmienić, bowiem na polski rynek wkracza konkurencja dla PKP, która może namieszać!

Nowa konkurencja dla PKP. Pasażerowie zyskają, PKP straci?

Urząd Transportu Kolejowego (UTK) podjął decyzję, zgodnie z którą niemiecki FlixTrain oraz czeski Leo Express uzyskały pięcioletnią zgodę na uruchomienie połączeń w Polsce. To wielka rewolucja dla polskiej kolei oraz dla jej pasażerów.

Prezes UTK przyznał Leo Express otwarty dostęp dla pasażerskich przewozów kolejowych na trasie krajowej od 14 grudnia 2025 r. do 14 grudnia 2030 r. Leo Express na podstawie tej decyzji może uruchomić codziennie 5 par pociągów na trasie Kraków Główny – Warszawa Wschodnia – Kraków Główny - - czytamy na stronie Urzędu Transportu Kolejowego.

Prezes UTK przyznał Flixtrain otwarty dostęp od 14 grudnia 2025 r. do 14 grudnia 2030 r. dla pasażerskich przewozów kolejowych na trasie międzynarodowej Warszawa Wschodnia – Berlin Hauptbahnhof – Warszawa Wschodnia w zakresie odcinka, który przebiega przez terytorium naszego kraju. Niemiecki przewoźnik może uruchomić codziennie 2 pary pociągów - czytamy na stronie Urzędu Transportu Kolejowego.

Co ważne, nowy przewoźnik FlixTrain próbuje innowacyjnych rozwiązań, w tym chce ograniczyć emisję dwutlenku węgla, a to może zachęcić wielu Polaków do skorzystania z ich oferty, bowiem będzie ekologiczna. Jak więc potoczy się przyszłość PKP? Tego jeszcze nie wiemy, lecz z pewnością na przestrzeni kilku lat będzie można wysnuć już jakieś wnioski. Jedno jest jednak pewne, PKP musi uważać, bowiem konkurencja depcze im po piętach!