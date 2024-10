To nie on powinien prowadzić tira

PKP IC z nową promocją dla młodych

PKP co jakiś czas wprowadza nowe promocje do systemu, by jeszcze bardziej zadowolić swoich klientów i wpłynąć na komfort ich podróży. Od lat w ofercie spółki można znaleźć wachlarz zniżek dla konkretnych grup społecznych, na przykład dla studentów, seniorów, rencistów czy żołnierzy.

Nie ma więc się co dziwić, że przejazdy pociągami cieszą się niesłabnącą popularnością. Co ciekawe, w ostatnim czasie przewoźnik postanowił do listy ulg dodać coś, czego jeszcze nie było, a mianowicie mowa o zniżce dla osób najmłodszych - "Junior 6 Plus". Na czym polegać ma owa promocja?

"Junior 6 Plus" w PKP IC. Nowa oferta już dostępna!

"Junior 6 Plus" to świetna promocja dla dzieci i młodzieży, którzy podróżują w grupach. Chcąc skorzystać z promocji należy zebrać grupę liczącą co najmniej sześć osób - może być to np. piątka dzieci i jeden dorosły powyżej 26 roku życia. Jak widać więc to świetna oferta np. dla szkół.

To jednak nie koniec dobrych wieści, bowiem ze zniżki skorzystać może również grupa studentów do 26 roku życia. Zgodnie z informacjami podanymi w regulaminie oferty, osoby, które zdecydują się na skorzystanie z promocji, muszą podróżować w tym samym terminie, od i do tej samej stacji oraz tym samym pociągiem. Co ważne, przejazdy obejmują pociągi TLK i Intercity na terenie Polski.

Oferta jest skierowana do grup liczących co najmniej sześć osób. Zapewnia ona możliwość tańszego podróżowania dzieciom oraz młodzieży w wieku do ukończenia 26 lat. Taką grupę może tworzyć pięcioro dzieci i młodzieży oraz osoba dorosła - w wieku powyżej 26 lat. Każdej piątce „juniorów” może towarzyszyć osoba, która ukończyła 26 lat - czytamy na stronie intercity.pl.

PKP rozkład jazdy pociągów uległ zmianie

Tak jak wspominaliśmy, w ostatnim czasie zmianie uległ rozkład jazdy PKP, lecz będzie on obowiązywał dopiero od 15 grudnia 2024 roku. Pozostało więc jeszcze trochę czasu, ale mimo to warto się z nim zapoznać już teraz, w szczególności jeśli planujesz podróże w grudniu.

Okazuje się bowiem, że dodano kilka połączeń, a niektóre - ku zdziwieniu wielu - będą trwały krócej. Więcej informacji w tym temacie znajdziesz tutaj: PKP Intercity jak Formuła 1. Oto nowe czasy przejazdów na najważniejszych trasach w Polsce. Samolot przestaje się opłacać!

