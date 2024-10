Spis treści

Rozkład jazdy PKP ulegnie zmianie! Pasażerowie zacierają już ręce!

Przejazdy pociągami w Polsce cieszą się popularnością, bowiem to wygodny i stosunkowo szybki środek komunikacyjny. Okazuje się jednak, że wraz z dynamicznym rozwojem transportu, wzrosły tym samym swego rodzaju oczekiwania pasażerów dotyczące szybkości przejazdów. Niejednokrotnie można było usłyszeć głosy niezadowolenia podróżnych, dla których np. czas jazdy pociągu ze Szczecina do Poznania czy do Warszawy był za długi. Po wielu latach - jak się okazuje - nadchodzi rewolucja! PKP Intercity odpowiada na potrzeby Polaków i wprowadza nowy rozkład jazdy, który zacznie obowiązywać od 15 grudnia 2024 roku.

PKP Intercity zmienia się dla pasażerów. Teraz podróże będą bardziej komfortowe

Na komfort przejazdu pociągiem wpływa nie tylko jego wnętrze, ale również czas podróży, który dotychczas na wielu trasach pozostawiał wiele do życzenia. Przewoźnik świadom tego problemu postanowił go rozwiązać i wychodzi na to, iż lada moment pociągi zaczną osiągać prędkości, które do tej pory były zarezerwowane dla samolotów!

Okazuje się, że podróż z Warszawy do Szczecina nie będzie już męczącą wyprawą z przesiadkami, bowiem przejazd na tej trasie będzie trwał zaledwie 4 godziny i 20 minut. Jak kształtują się inne zmiany? W naszej galerii zdjęć poniżej znajdziesz nowe czasy przejazdów na najważniejszych trasach w kraju!

PKP Intercity ulepsza nie tylko rozkład. Pasażerowie będą zaskoczeni

Co ciekawe, rewolucji ulegnie nie tylko czas przejazdów i tym samym prędkość pociągów, bowiem okazuje się, że od 15 grudnia pasażerowie PKP skorzystają między innymi z aż 16 nowych przystanków, lecz to nie koniec! Zmodernizowane zostały także perony m.in. z przystanku Rabka-Zdrój, Chorzów Uniwersytet, Muszyna i Chełm Miasto.

Pasażerowie wybierający w codziennych podróżach kolej, od 15 grudnia skorzystają z 16 nowych przystanków, wybudowanych w ramach inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych oraz z "Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025" - informuje rzeczniczka prasowa PKP.