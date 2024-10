PKP: przejazdy pociągów ponownie droższe? Wprowadzono nową opłatę

Z usług PKP chętnie korzysta wielu Polaków. Nie ma się co dziwić, to wygodny sposób na przedostanie się z jednego miejsca w kraju w drugie bardzo często bezpośrednio. Dodatkowo przez lata przewoźnik zyskiwał stale na popularności ze względu na niskie ceny biletów. Teraz jednak kwestia ta poniekąd zaczyna się zmieniać. Okazuje się bowiem, że PKP podrożało, co nie podoba się pasażerom.

Między innymi w czerwcu tego roku przewoźnik wprowadził zmiany, które dotyczyły opłaty za rezerwację miejsc dla biletów sezonowych w pociągach TLK, IC oraz EIC. 1 lutego 2024 roku natomiast wzrosły ceny w ramach oferty "Wspólny Bilet" - średnio o 43 proc., a w przypadku pojedynczych tras nawet o 80 proc. Jak więc widać rewolucji jest sporo, lecz to nie koniec. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Nowa opłata w PKP. To może podnieść ceny biletów

Całkiem niedawno PKP do systemów sprzedaży wprowadziło swego rodzaju darowiznę na rzecz środowiska. Mowa o kompensacji dwutlenku węgla, czyli dodatkowej opłacie, na którą pasażer może się zdecydować w momencie kupowania biletu. Nie jest to obowiązek, lecz jeśli zapłacimy za tę usługę, przekazane pieniądze będą wykorzystane na cele środowiskowe.

Dzięki tej opcji wspólnie z podróżnymi, PKP Intercity jeszcze lepiej zadba o środowisko, a pasażerowie będą mieli swój udział w działaniach ekologicznych przewoźnika. Wpłaty podróżnych na kompensację CO₂ są darowizną celową - informuje przewoźnik na swojej stronie internetowej.

Wysokość opłaty można wybrać z podanych opcji: 2 złote, 3 złote, 5 złotych lub wpisania kwoty, jaką chce się wpłacić np. za pomocą płatności BLIK. Czy takie rozwiązanie spodoba się pasażerom? Dajcie znać na naszych social mediach, co myślicie o nowej inicjatywie przewoźnika.