PKP wprowadza zmiany. Pasażerowie muszą o tym wiedzieć

Choć wakacje dobiegły końca, podróże pociągami nadal cieszą się popularnością wśród Polaków. Jeśli również należysz do grona osób, które chętnie wybierają PKP, musisz wiedzieć, że z dniem 12 września wprowadzono ważną zmianę.

Przewoźnik postanowił zająć się kwestią popularnej zniżki "Taniej z Bliskimi". Wybierając się w podróż w grupie od dwóch do sześciu osób, dotychczas można było skorzystać z upustu 30 proc., lecz bilety należało kupić wcześniej, a mianowicie maksymalnie 30, a minimalnie 3 dni przed zaplanowanym wyjazdem. Teraz jednak zakres ten uległ zmianie i by skorzystać ze zniżki, bilety trzeba kupić maksymalnie 30, a minimalnie 7 dni przed wyjazdem. Jeśli więc wybierasz się na wyjazd, pamiętaj o tym, by odpowiednio wcześniej kupić bilet.

Bilety możecie kupić na 30 – 7 dni przed wyjazdem (np. na wyjazd 28 września bilety trzeba kupić najpóźniej 21 września) - czytamy w regulaminie oferty.

PKP bilety ze zniżką. Jakie oferty są dostępne?

Zmiany wprowadzone przez PKP w kwestii oferty "Taniej z Bliskimi" mogą sprawić, że nie zawsze uda nam się z niej skorzystać. Dodatkowo nie za każdym razem podróżujemy w grupie, więc w takiej sytuacji warto przejrzeć także inne dostępne zniżki.

Okazuje się bowiem, że niektóre osoby, np. uczniowie, studenci, żołnierze, seniorzy, opiekunowie czy dzieci mogą sporą zaoszczędzić na biletach, korzystając z ulg ustawowych. Na jakie jednak konkretnie upusty można liczyć?

Studenci do ukończenia 26 roku życia, słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, do ukończenia 26 roku życia oraz doktoranci do ukończenia 35 roku życia mogą liczyć na zniżkę w wymiarze 51 proc.

Dziecko do lat 4 posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, może skorzystać z ulgi 100%, jego opiekun z ulgi 78% przy przejazdach w relacjach określonych w ustawie, np. dom – placówka lecznicza

Wszystkie osoby po 60. roku życia mogą skorzystać ze stałej zniżki wynoszącej minus 30 procent od ceny bazowej bilety w 1. i 2. klasie

Zniżka dla emeryta wynosi minus 37 proc. od ceny biletu.

Więcej szczegółowych informacji na temat ulg znajdziesz na stronie przewoźnika.