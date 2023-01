10-letni Michał nie pojedzie w tym roku na ferie: Nie stać nas. Dramat rodziny z Siedlec

Daniel R. zmienił życie 21-latki w piekło. To co zrobił, nie mieści się w głowie. Sąd wydał wyrok

Ferie zimowe 2023. Ceny zabijają marzenia dzieci

Uczniowie z utęsknieniem czekają na ferie zimowe 2023. Dwa tygodnie laby od nauki i szkolnych obowiązków to czas, by odpocząć i zebrać siły na kolejny semestr zajęć. Od 16 stycznia z zimowych ferii cieszą się już dzieci z województw: pomorskiego, łódzkiego, śląskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Z kolei 23 stycznia 2023 swój wypoczynek zaczęli uczniowie z województw: warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Ferie zimowe w województwie mazowieckim zaczną się 13 lutego 2023. Jednak już teraz rodzice dwoją się i troją, by zorganizować czas wolny swoim pociechom. Część feriowiczów w tym roku nie wyjedzie na upragnione kolonie. Dwa tygodnie odpoczynku od szkolnych zajęć spędzi w domu. Powód? Szalejąca inflacja i drożyzna, która dotyka każdą sferę życia. Przez wysokie ceny ferie zimowe 2023 dla wielu uczniów stoją pod znakiem zapytania. Rodziców po prostu nie stać na wyjazdy.

"Nie stać nas na ferie". Dramat rodziny z Siedlec

Wśród uczniów, którzy tegoroczne ferie zimowe 2023 spędzą w domu, jest 10-letni Michał z Siedlec (woj. mazowieckie). Jego mama załamuje ręce z bezsilności. - Nie pojedziemy w tym roku na ferie zimowe. Ani ja, ani mój synek. Wszędzie jest bardzo drogo, w górę poszły bilety na pociąg, paliwo i w ogóle wszystko. Szczególnie drogo jest w kurortach wypoczynkowych. Przede wszystkim nie stać nas na tak duże wydatki - tłumaczy w rozmowie z "Super Expressem" Łucja Marciniak (41 l.).

Ceny paliwa i biletów PKP podbijają koszty ferii zimowych

Problem z wysokimi kosztami spędzenia ferii zimowych poza domem to problem nie tylko rodzin ze wsi czy mniejszych miejscowości. Podczas wyjazdu np. w góry problem może stanowić już nawet skorzystanie z toalety! W ostatnich dniach głośno jest bowiem o pewnej publicznej toalecie na Krupówkach w Zakopanem. Za skorzystanie z niej trzeba zapłacić aż 10 zł, a za kilka dni cena ma wzrosnąć już do 15 zł!

Co więcej, by dojechać we wspomniane góry trzeba też najpierw albo zatankować auto, co wiąże się z horrendalnie wysokim kosztem, albo kupić bilet np. na pociąg, który również ostatnimi czasy do najtańszych nie należy.

Ferie zimowe 2023 w Warszawie: ceny, atrakcje

Mieszkańcy stolicy mogą jeszcze skorzystać z atrakcji, jakie zapewnia akcja "Zima w mieście". Jednak i koszty tej przyjemności nie należą do najniższych. Opłata za dwa posiłki dziennie w tym jeden ciepły wynosi 15 zł. Do tego dochodzi 35 zł dziennie za opiekę. Daje to 50 zł za jeden dzień ferii spędzony aktywnie na zajęciach organizowanych przez miasto. I chociaż koszty te nie podrożały od 2022 roku, to warto przypomnieć, że jeszcze w roku 2021 opłaty za udział w akcji wynosiły 10 zł dziennie za wyżywienie oraz 10 zł za dzień opieki.