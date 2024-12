Spis treści

"13 posterunek" kończy 27 lat!

Był kultowy, czarujący i jedyny w swoim rodzaju - "13 posterunek" to serial, który na stałe zapisał się w pamięci polskich widzów. Komediowy sitcom w reżyserii Macieja Ślesickiego emitowany dokładnie od 24 grudnia 1997 roku na kanale Canal+ na czele z Cezarym Pazurą, Markiem Perepeczką i Agnieszką Włodarczyk zrobił nie lada furorę. Co jednak tak bardzo przyciągało widzów przed ekrany?

Kultowa produkcja przyciągała miliony widzów

"13 posterunek" był serialem, który zaskakiwał z każdym odcinkiem, bowiem każdy z nich był inny, lecz równie ciekawy i wciągający. Widzowie mieli okazję obserwować w produkcji humor i rzeczywistość lat 90. XX wieku - byłsoktliwe dialogi, specyficzność i nietypowa satyra uczyniły sitcom jedynym w swoim rodzaju. Obsada także była niczego sobie i dziś fani serialu nie wyobrażają sobie, by którąkolwiek z ról zagrał inny aktor, czy aktorka.

Polacy uwielbiali historie z policyjnego posterunku, opiewające w oryginalny humor, lecz - co ciekawe - oglądając odcinki dziś, może poczuć lekki dyskomfort - dlaczego? Okazuje się, że w dobie poprawności politycznej i poniekąd przeczulenia na każde wypowiadane słowo, niektóre sceny, a w zasadzie ich większość współcześnie trafiłyby do kosza. W produkcji nie brakowało bowiem m.in. rasistowskich żartów czy wyśmiewania się z zaburzeń natury psychicznej lub fizycznej. Mimo to i tak wiele osób z chęcią wraca do starych odcinków, by z nostalgią powspominać lata 90.

