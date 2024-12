Quiz. Te nazwiska znają wszyscy! A co z imionami? Dopasuj je do siebie i zapracuj na aplauz

Kultowy serial Polsatu. "Rodzina zastępcza" zapisała się w pamięci widzów na lata

"Rodzina zastępcza" to polski serial obyczajowo-komediowy emitowany na antenie telewizji Polsat od 23 lutego 1999 do 20 grudnia 2009 roku. Co ciekawe, to jeden z najdłuższych polskich seriali, bowiem łącznie ukazało się 329 odcinków w 18 seriach!

Produkcja od samego początku przyciągała przed ekrany telewizorów rzeszę widzów. Losy rodziny Kwiatkowskich, którzy mając już dwoje dzieci, adoptowali jeszcze trójkę pociech, a mianowicie Romka, Zosię i Elizę ciekawiły wielu, a część z fanów nawet utożsamiała się z historią przedstawioną w serialu. Do dziś spora część widzów zastanawia się, co stało się z kultowym domem, w którym nagrywano większość kadrów. Okazuje się, że choć emisję zakończono, to budynek nadal istnieje i ma się dobrze! Gdzie konkretnie można go znaleźć?

Gdzie znajduje się dom z serialu "Rodzina zastępcza"? Znamy adres

Produkcja na początku była nagrywana w studiu znajdującym się w budynku Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie przy ulicy Chełmskiej 21, lecz stworzono tak tylko 25 pierwszych odcinków. Z czasem nagrywanie serialu miało już miejsce w domu, który każdy fan bardzo dobrze kojarzy. Kultowy budynek znajduje się przy ulicy Frezji, na warszawskim Wawrze i prawie nic się nie zmienił!

