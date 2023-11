Rodzina zastępcza nie jest już kręcona od 14 lat

Wydaje się, że serial "Rodzina zastępcza" kręcony był całkiem niedawno. Jednak od emisji ostatniego odcinka produkcji opowiadającej o losach rodziny Kwiatkowskich, ich dzieci, przyjaciół i sąsiadów minęło już 14 lat! Ci, którzy nie mogą w to uwierzyć, niech zobaczą aktualne zdjęcia słodkiej skośnookiej Zosi z "Rodziny zastępczej", czyli Misheel Jargalsaikhan. Aktorka 9 listopada skończyła 35 lat. Rok po zakończeniu emisji serialu zmarła niezapomniana Gabriela Kownacka, która wcielała się w postać przybranej mamy dziewczynki. Z kolei odtwórca roli głowy rodziny - Piotr Fronczewski - ma dziś 77 lat i ciągle od czasu do czasu możemy oglądać go na ekranie. A co dzieje się z domem, w którym kręcono serial "Rodzina zastępcza"?

Tak dziś wygląda dom z serialu Rodzina zastępcza. Kupili go fani

Budynek znajdujący się w warszawskim Wawrze po zakończeniu emisji kultowego serialu telewizji Polsat został sprzedany. Zamieszkała w nim - tak jak w "Rodzinie zastępczej" - liczna familia. "Jak się okazuje, posiadłość została zakupiona przez dużą rodzinę, bardzo podobną do tej serialowej. Podobno jej członkowie byli wielkimi fanami produkcji i wprost marzyli, by zamieszkać dokładnie w tym domu" - czytamy w portalu Plotek.pl. Reporterzy serwisu Noizz.pl z kolei odwiedzili to miejsce. Filmik prezentujący dom Kwiatkowskich trafił do sieci. Nagranie prezentujemy pod galerią zdjęć domu z serialu "Rodzina zastępcza". Zaniemówiliśmy, jak dziś zobaczyliśmy charakterystyczny budynek. Wygląda bowiem na to, że od czasu kręcenia produkcji Polsatu niewiele on się zmienił! Oglądając nagranie, poczuliśmy się młodsi o jakieś 20 lat!