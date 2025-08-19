Nowy pomnik stanie w Warszawie. Chcą uczcić zapomnianego generała. To on ocalił stolicę

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz złożył deklarację o budowie pomnika przy okazji otwarcia Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Ossowie. – To miejsce przywróci należną pozycję w historii generałowi Tadeuszowi Rozwadowskiemu. Ale muzeum nie kończy polityki pamięci, lecz daje jej nowy napęd. Zwrócę się do prezydenta o nadanie generałowi pośmiertnie orderu Orła Białego. W tym muzeum jest miejsce, by order dla generała naszej wolności się tu znalazł. A na przełomie tego i przyszłego roku odsłonimy w Warszawie pomnik generała – mówił.

Kim był gen. Rozwadowski? Zdaniem wielu historyków to on uratował Warszawę w 1920 r. Był szefem sztabu Wojska Polskiego i odpowiadał za koordynowanie działań. Mimo swoich zasług jego historia była przez lata przeliczana. Wszystko przez niechęć marszałka Józefa Piłsudskiego. Gen. Rozwadowski Podczas zamachu majowego poparł siły rządowe. Po puczu Piłsudski uwięził go na kilka lat. Niedługo po uwolnieniu zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach.

