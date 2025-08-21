Duże zmiany na Ochocie. Tramwajarze znów namieszają na kluczowym skrzyżowaniu

Mateusz Kobyłka
2025-08-21 5:19

Duże zmiany na Ochocie. W weekend wykonawca nowej trasy tramwajowej do Dworca Zachodniego rusza z kolejnym etapem przebudowy skrzyżowania Grójeckiej, Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Banacha. W związku z tym kierowców czeka kolejny galimatias.

Tramwaj do Dworca Zachodniego w budowie

i

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Tramwaj do Dworca Zachodniego w budowie

Jak podają tramwajarze u zbiegu Grójeckiej z ulicami Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Banacha powstaje tzw. pełna gwiazda, czyli układ torów umożliwiający ruch tramwajów we wszystkich kierunkach. Budowa trwająca od początku roku mocno utrudnia życie kierowcom. Wykonawca musiał zamknąć jedną jezdnię ul. Grójeckiej i połączenie z ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Tramwajarze otworzą w nocy z piątku na sobotę jezdnię ul. Grójeckiej w kierunku al. Krakowskiej. Prace przeniosą się na nitkę w stronę centrum. Kierowcy dalej będą jeździli jedną jezdnią w obie strony. W stronę alei Krakowskiej będą dwa pasy, a do centrum jeden.

Z ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. pojedziemy w Grójecką. Wykonawca zamknie za to obie jezdnie ul. Banacha od skrzyżowania z Grójecką do Pawińskiego. Kierowcy będą musieli korzystać z objazdu ulicą Dickensa.

Zmiany nie ominą też pasażerów komunikacji miejskiej. Autobusy trzech linii pojadą objazdami, a kolejnych dwóch wrócą na standardowe trasy. Tramwaje linii 7 i 9 nadal będą kursowały na krótszych trasach do placu Narutowicza.

TRAMWAJE WARSZAWSKIE
OCHOTA
WARSZAWA