Matka leżała na chodniku, ojciec słaniał się na nogach. Pijani rodzice zatrzymani w Warszawie

Warszawa, Bielany. Matka leżała na chodniku, ojciec chwiał się przy wózku

Tuż przed godziną 15 dyżurny bielańskiej komendy otrzymał zgłoszenie od zaniepokojonych świadków. Pod jednym ze sklepów przy ulicy Staffa zauważono parę osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, którzy opiekowali się małym dzieckiem.

Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji. To, co zastali funkcjonariusze, przeszło ludzkie pojęcie.

- Pod wskazanym adresem policjanci zastali mężczyznę stojącego przy wózku dziecięcym oraz kobietę leżącą na chodniku, niezdolną do samodzielnego wstania – relacjonuje podinsp. Elwira Kozłowska.

Wydmuchali prawie trzy promile

Policjanci natychmiast podjęli interwencję. Wezwano karetkę pogotowia, która zabrała miesięcznego chłopca do szpitala na badania. Rodzice zostali zatrzymani i przewiezieni do komendy na Bielanach. Tam przeprowadzono badanie alkomatem, które wykazało zatrważające wyniki:

Mężczyzna – 2,7 promila

Kobieta – 2,8 promila

Dziecko w szpitalu, rodzice z zarzutami

- Po wytrzeźwieniu obywatele Ukrainy usłyszeli zarzuty narażenia swojego małoletniego syna na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w sytuacji, gdy mieli obowiązek sprawować nad nim opiekę - przekazała policjantka.

Grozi im za to kara do 5 lat pozbawienia wolności!Prokurator Rejonowy Warszawa Żoliborz zastosował wobec podejrzanych policyjny dozór.

Chłopiec w pieczy zastępczej

Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoliborza, Wydział Rodzinny i Nieletnich, podjął decyzję o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej. To oznacza, że przez najbliższy czas chłopiec będzie przebywał pod opieką osób, które zapewnią mu bezpieczeństwo i odpowiednie warunki rozwoju.