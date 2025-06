20-latek jechał rowerem po torze. Nagle upadł i zmarł na miejscu! Tragedia pod Warszawą

Nominuj swoją bohaterkę, masz na to miesiąc! Ruszył nabór kandydatek do tytułu Warszawianki Roku 2025

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę (1 czerwca) na popularnym torze pumptrack w Kręczkach, znajdującym się w gminie Ożarów Mazowiecki. Młody mężczyzna upadł w trakcie jazdy doznając ciężkich obrażeń.

Jako pierwszy pomocy udzielił mu ratownik medyczny, który przebywał w sąsiedniej hali, gdzie odbywały się zawody sportowe. Na miejsce natychmiast wezwano pogotowie ratunkowe. Niestety, mimo szybkiej interwencji i przeprowadzonych czynności ratunkowych, życia 20-latka nie udało się uratować. Zmarł na miejscu.

Pumptrack w Kręczkach jest chętnie odwiedzany przez dzieci i młodzież, którzy doskonalą tam swoje umiejętności jazdy na rowerze.

Obiekt posiada wszystkie wymagane certyfikaty i atesty bezpieczeństwa, które są systematycznie aktualizowane.

Sam tor przeszkód został otwarty w 2020 roku. I od początku funkcjonuje jako obiekt gminny, dostępny dla wszystkich mieszkańców.

Pogrzeb 20-letniego rowerzysty, który zginął na torze, odbył się 10 czerwca.

Pierwsza pomoc po wypadku na rowerze – krok po kroku

Po wypadku rowerowym najpierw zabezpiecz miejsce zdarzenia, upewnij się, że nie ma zagrożenia dla ciebie ani poszkodowanego, podejdź do rannego i sprawdź, czy jest przytomny. Zapytaj, czy cię słyszy i jak się czuje, jeśli nie reaguje, sprawdź oddech i tętno (przyłóż ucho do ust, obserwuj klatkę piersiową, sprawdź puls), jeśli nie oddycha − wezwij natychmiast pogotowie (112) i rozpocznij resuscytację (30 uciśnięć klatki piersiowej na 2 wdechy). Jeśli oddycha – ułóż poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej, jeśli ma krwawienia – załóż opatrunek i uciskaj miejsce zranienia, przy podejrzeniu urazu kręgosłupa lub głowy nie poruszaj rannego, kontroluj stan poszkodowanego do czasu przyjazdu służb ratunkowych i staraj się go uspokajać.

