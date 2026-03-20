20. urodziny platformy X. Te wpisy polskich polityków przeszły do historii

Historia serwisu X. Amerykański gigant świętuje dwie dekady

Mimo oficjalnej zmiany nazwy na X, ogromna rzesza internautów nadal posługuje się historycznym określeniem Twitter. Ten pochodzący ze Stanów Zjednoczonych serwis zadebiutował w sieci dokładnie 21 marca 2006 roku, co oznacza, że obecnie obchodzi on swoje dwudzieste urodziny. Początkowa koncepcja zakładała stworzenie miejsca do dzielenia się niezwykle zwięzłymi przemyśleniami, ograniczonymi pierwotnie do zaledwie 140 znaków, a dziś rozszerzonymi do 280 symboli.

Taki lakoniczny format komunikacji odniósł gigantyczny sukces komercyjny, przyciągając uwagę przede wszystkim osób sprawujących władzę, wliczając w to polskich parlamentarzystów. Z okazji okrągłej rocznicy powstania portalu zebraliśmy najbardziej zapadające w pamięć publikacje polityków działających na naszej krajowej scenie.

31 grudnia 2023 r. mija termin złożenia spisu stanu stada świń.— Janusz Piechociński (@Piechocinski) December 20, 2023

Donald Tusk i jego głośne wpisy. Premier uderzał w Donalda Trumpa

Obecny szef polskiego rządu bez wątpienia należy do grona najaktywniejszych użytkowników tego popularnego medium społecznościowego. Donald Tusk od dłuższego czasu systematycznie dzieli się swoimi przemyśleniami w sieci, a jego polityczne oceny regularnie generują olbrzymie zasięgi, wywołując tysiące reakcji oraz dyskusji, które płynnie przechodzą od ogromnego entuzjazmu aż po otwartą wrogość internautów.

Analizując ogromną liczbę internetowych aktywności lidera Platformy Obywatelskiej, warto zwrócić uwagę na te najbardziej zapadające w pamięć publikacje.

Kiedy w grudniu 2019 roku polski polityk zakończył już pełnienie funkcji szefa Rady Europejskiej, zdecydował się na uszczypliwy komentarz pod adresem ówczesnego przywódcy Stanów Zjednoczonych. Do sieci trafiła wówczas opublikowana po angielsku opinia na temat relacji na linii Europa-USA, która w polskim przekładzie brzmiała następująco:

„pomimo sezonowych zawirowań, przyjaźń transatlantycka musi trwać”

Największe kontrowersje wzbudziła jednak dołączona do tego wpisu fotografia, na której widać było, jak Donald Tusk celuje z palców ułożonych w kształt pistoletu prosto w plecy Donalda Trumpa.

Podobnych zaczepek w kierunku amerykańskiego prezydenta było znacznie więcej. W grudniu 2025 roku lider PO napisał w sieci:

„Drodzy amerykańscy przyjaciele, Europa jest waszym najbliższym sojusznikiem, a nie waszym problemem. I mamy wspólnych wrogów”

Powyższa publikacja stanowiła bezpośrednią reakcję na ogłoszenie przez władze Stanów Zjednoczonych nowej doktryny obronnej, która nieoficjalnie deprecjonowała znaczenie porozumienia transatlantyckiego. Ta sformułowana w języku angielskim wypowiedź zyskała niebywałą popularność, zyskując status najchętniej udostępnianego wpisu na całym świecie w tamtym okresie.

Radosław Sikorski komentuje wybuch Nord Stream. Krótki wpis wywołał burzę

Ogromne poruszenie na arenie globalnej wywołała również internetowa aktywność obecnego ministra spraw zagranicznych. Kiedy we wrześniu 2022 roku doszło do uszkodzenia rurociągu Nord Stream 2, Radosław Sikorski opublikował fotografię wzburzonej wody w miejscu wybuchu, opatrując ją wymownym podpisem:

„Thank you, USA”

Ta krótka wiadomość natychmiast wygenerowała potężne kontrowersje, ponieważ jednoznacznie sugerowała, że to właśnie amerykański wywiad przeprowadził sabotaż rosyjsko-niemieckiej infrastruktury energetycznej. Gdy sprawa nabrała międzynarodowego rozgłosu, polski dyplomata zdecydował się skasować swoją publikację.

Jarosław Kaczyński wkracza do sieci z pomocą kota

Schyłek 2024 roku przyniósł spore zaskoczenie dla internautów, gdy na platformie zadebiutował oficjalny profil lidera Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński błyskawicznie zyskał ogromną sympatię użytkowników, publikując w sieci prywatną fotografię swojej ukochanej kotki o imieniu Fiona, co odbiło się szerokim echem w mediach.

Andrzej Duda jako aktywny użytkownik. Wpadki i nocne konwersacje

Przeglądając archiwa krajowego internetu, nie sposób pominąć działań Andrzeja Dudy. Jako urzędujący prezydent często korzystał on z profilu o nazwie PAD, na którym pojawiało się mnóstwo niezwykle nieoczekiwanych opinii. Między innymi w styczniu 2024 roku opublikował on następującą wiadomość:

„Powiedz mu, żeby zapytał swoją żonę, co to znaczy »mieć jaja«. Ona wie!”

Wspomniany komunikat błyskawicznie został usunięty z platformy, jednak obserwatorzy natychmiast połączyli te słowa z postacią Szymona Hołowni, którego partnerka życiowa zawodowo pilotuje samoloty bojowe.

Z kolei w innej sytuacji polityk postanowił odnieść się do komunikatu Ministerstwa Obrony Narodowej. Wówczas resort zarządzany jeszcze przez polityków Prawa i Sprawiedliwości informował o zakupie przez wojska Ukrainy nowych partii karabinków Grot. Prezydent opublikował pod tą informacją wpis o treści:

„Nie, nie było takich ustaleń. Szczerze mówiąc nie wiedziałem o tym, ale też jak widać nie dał mi tego. A mógł dać do ogłoszenia jutro w Radomiu. Życie...”

Według najbardziej prawdopodobnego scenariusza, powyższe zdania miały stanowić treść prywatnej konwersacji, która przez pomyłkę trafiła na publiczną tablicę. Ta publikacja także została bardzo szybko usunięta przez administrację konta.

Pamiętny pozostaje również początkowy okres urzędowania Andrzeja Dudy, kiedy to zasłynął on z prowadzenia nocnych pogawędek z przypadkowymi użytkownikami aplikacji. Głowa państwa w późnych godzinach odpowiadała na zaczepki młodzieży, zachwycała się wyglądem internautek, a nawet dzieliła się selfie robionymi po zmroku, co przez wielu komentatorów było uznawane za zachowanie nieprzystające do sprawowanej funkcji.

Janusz Piechociński jako ekspert od gospodarki. Liczby na pierwszym planie

Całkowicie unikalnym zjawiskiem w obrębie rodzimej polityki internetowej jest aktywność byłego wicepremiera oraz ministra gospodarki. Janusz Piechociński każdego dnia zamieszcza niezwykle precyzyjne dane analityczne, opisujące sytuację w rozmaitych branżach produkcyjnych i handlowych. Niezwykły upór w dzieleniu się rzadkimi wskaźnikami makroekonomicznymi sprawił, że profil tego ludowca urósł do rangi absolutnego fenomenu na tej globalnej platformie.

Jarosław Gowin cytuje przebój. Muzyczny komentarz do politycznej dymisji

Dekadę temu ogromną burzę medialną wywołała specyficzna reakcja ówczesnego ministra sprawiedliwości. Jarosław Gowin, który odgrywał rolę głównego reprezentanta konserwatywnego skrzydła w Platformie Obywatelskiej i toczył boje z Donaldem Tuskiem, odpowiedział na komunikat rzecznika rządu Pawła Grasia. Polityk wkleił odnośnik do popularnej piosenki "I Don't Like Mondays", w ten symboliczny sposób nawiązując do planowanego właśnie na poniedziałek rozstrzygnięcia kwestii jego pozostania na stanowisku ministerialnym.

Anna Maria Żukowska traci cierpliwość. Wulgarny komentarz Lewicy

Z kolei w 2024 roku opinią publiczną wstrząsnęła reakcja szefowej klubu parlamentarnego Nowej Lewicy. Wszystko zaczęło się w momencie, gdy reprezentujący sejmową większość marszałek Szymon Hołownia postanowił zamrozić procedowanie ustaw zmieniających przepisy aborcyjne, przesuwając głosowania na czas po kampanii samorządowej. Polityk poprosił wówczas o rozwagę, twierdząc, że potrzebuje czasu:

„żeby walcząc o dobro, nie wprowadzić więcej zła”

Na te słowa natychmiast odpowiedziała w sieci Anna Maria Żukowska, pisząc do lidera Polski 2050:

„Wyp******** z tym spokojem”

Janusz Korwin-Mikke ukarany za skandaliczne słowa. Nagana od sejmowej komisji

Do grona polityków uwielbiających wywoływać wirtualne burze należy z pewnością Janusz Korwin-Mikke. W 2021 roku jego zachowanie spotkało się z surową reakcją sejmowej komisji etyki, która udzieliła mu oficjalnej nagany za dwie skandaliczne publikacje. W jednej z nich poseł opublikował zdanie:

„chrześcijanie (i żydzi, islamiści!) mają obowiązek domagać się kamienowania homosiów”

Paweł Kukiz tłumaczy się z nocnych wpisów. Kontrowersyjne pytania do polityków

Niezapomniane wrażenie w październiku 2018 roku zostawiła po sobie seria wieczornych komunikatów autorstwa słynnego muzyka i posła. Paweł Kukiz podczas wirtualnej dyskusji skierował do Marka Jakubiaka bezpośrednie pytanie o to, czy ten zapładnia, czy może sam rodzi własne polityczne potomstwo. W tamtej wymianie zdań nawiązał również do postaci Jacka Wilka, pisząc o nim w kontekście noszenia pończoch. Wobec lawiny krytyki artysta szybko wystosował oświadczenie, w którym tłumaczył, że:

„utracił kontrolę nad swoim kontem”

Wyborczy bazarek i słynne pseudonimy kandydatów

Omawiając dwadzieścia lat funkcjonowania tego serwisu w Polsce, nie można zapomnieć o fenomenie tak zwanego "bazarku". To popularny mechanizm stosowany przez internautów do łamania obowiązującej ciszy wyborczej, polegający na zamieszczaniu przecieków z rzekomych sondaży w trakcie trwania samych wyborów. Mimo że podawane w ten sposób cyfry były zazwyczaj wyssane z palca i zupełnie mijały się z ostatecznym rezultatem, to fascynujący jest sam pomysł szyfrowania nazwisk czołowych postaci i partii polskiej polityki. W ten sprytny sposób wykreowano w sieci kultowe dziś pseudonimy, określając Pawła Kukiza mianem "ciasteczek" (nawiązanie do angielskiego słowa cookies), Bronisława Komorowskiego nazywając "Bigosem", Rafała Trzaskowskiego mianując "Prince Polo", a o Andrzeju Dudzie pisząc jako o "Budyniu".

