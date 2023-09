23. Bieg po Nowe Życie już 23 września 2023. Pełen dobrych i "magicznych" liczb

23. Bieg po Nowe Życie już 23 września 2023

23. Bieg po Nowe Życie odbędzie się pod czujnym okiem autorytetów medycznych - tych, którzy na co dzień przeszczepiają narządy i tych, którzy dbają o pacjentów uczestnicząc w procesie transplantacji – lekarzy transplantologów, nefrologów, hepatologów, anestezjologów, hematologów, kardiologów, okulistów, czy wreszcie koordynatorów transplantacyjnych. Stajemy na starcie marszu nordic walking i maszerujemy na symbolicznym dystansie 1 km alejkami Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Maszerujemy w sztafetach, po raz pierwszy w Warszawie złożonych z czterech osób po dołączeniu do inicjatywy młodzieży z warszawskich szkół ponadpodstawowych. Mimo, że za nami już 22 Biegi po Nowe Życie zliczając edycje warszawskie i wiślańskie edukacja jest ciągle potrzebna – nasze zadanie to promować i edukować, dawać nadzieję tym, którzy są przed przeszczepieniem pokazując tych, którzy dostali drugie życie i wracają do aktywnego życia – mówi Arkadiusz Pilarz – dyrektor Biegu po Nowe Życie.

Wszyscy razem dla dawstwa i transplantacji – my maszerujemy, Wy kibicując wspieracie – dodaje Pilarz zapraszając wszystkich do odwiedzenia Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w samo południe 23 września i kibicowania startującym. A liczby? Tych dobrych i „magicznych” mamy w 23. Biegu całe mnóstwo! 23. Bieg, 23 września 2023 roku to po pierwsze. Po drugie jesteśmy w Warszawie po raz 10. – mamy więc sympatyczny jubileusz. Po trzecie zapraszamy do udziału młodzież z 18 szkół reprezentujących 18 dzielnic stolicy. I po czwarte nasze sztafetowe „czwórki” wchodzą w dorosłość czyli mają 18 lat!

i Autor: materiały prasowe 23. Bieg po Nowe Życie już 23 września 2023