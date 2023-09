Na rowerowych przejażdżkach robił obrzydliwe rzeczy. Wszystko na oczach przerażonych kobiet

Co za historia!

To trzeba zobaczyć

Warszawa, Targówek. Rowerzysta robił TO na oczach kobiety

Pod koniec sierpnia informowaliśmy o szokującej sytuacji, do której doszło na Targówku. Policja opublikowała wizerunek mężczyzny, który publicznie się masturbował! Zboczeniec robił to na oczach kobiety, która nagrała całe zajście.

Do zdarzenia miało dojść 8 lipca na przystanku autobusowym Toruńska 06 przy trasie S8 w Warszawie. Na nagraniu widać było mężczyznę, który stojąc na rowerze jest zwrócony w kierunku kamery. Jedną rękę trzymał na kierownicy, a drugą… robił sobie dobrze! W tym samym czasie mówił coś w stronę nagrywającej osoby.

Onanista zatrzymany

Policja apelowała o pomoc w odszukaniu mężczyzny. - Ustalenie jego danych i dotarcie do niego było dla kryminalnych priorytetem. Operacyjni wykonali mnóstwo czynności w tej sprawie, nawiązali współpracę z policjantami z innych jednostek i szczegółowo przeanalizowali każdą zdobytą informację - przekazała kom. Paulina Onyszko z policji na Targówku.

Informacje, które zgromadzili kryminalni, doprowadziły ich na Wolę. Tam w mieszkaniu matki, zatrzymali 54-latka. - W trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli jego telefon komórkowy, dwa komputery i nośniki pamięci oraz rower i odzież, w którą był ubrany podczas zdarzenia. Następnie operacyjni przeszukali mieszkanie mężczyzny, w którym zabezpieczyli kolejne nośniki pamięci - poinformowała kom. Onyszko.

W środę, 6 września, 54-latek został doprowadzony na przesłuchanie do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Północ. Tam usłyszał zarzut karny. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji połączony z zakazem zbliżania się do pokrzywdzonych i kontaktowania z nimi w jakiejkolwiek formie. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia.

- Apelujemy do innych kobiet, które znalazły się w podobnej sytuacji, z udziałem tego mężczyzny, aby zgłaszały się do Komisariatu Policji Warszawa Targówek celem złożenia zawiadomienia – przekazał kom. Paulina Onyszko.

i Autor: KRP VI - Białołęka, Praga-Północ, Targówek Na rowerowych przejażdżkach robił obrzydliwe rzeczy. Wszystko na oczach przerażonych kobiet

Policjanci z Targówka zatrzymali poszukiwanego rowerzystę, który prezentował treści pornograficzne młodym kobietom. Apelujemy do innych kobiet, które znalazły się w podobnej sytuacji, z udziałem tego mężczyzny, aby zgłaszały się do Komisariatu Policji Warszawa Targówek. pic.twitter.com/uV5s7F4NEO— Policja Warszawa (@Policja_KSP) September 7, 2023