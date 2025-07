24-latek zatrzymany za skrzywdzenie nastolatki. Dzieci poznawał przez internet

Zakładał fałszywe konta i zagadywał dzieci

24-latek ukryty w swoim mieszkaniu we Wrocławiu, za pomocą internetu tworzył fałszywe konta na portalach społecznościowych. Wykorzystywał zainteresowania dzieci i młodzieży, aby nawiązywać z nimi kontakt.

Zakładał fikcyjne konta w mediach społecznościowych i wykorzystywał zainteresowania dzieci i młodzieży, by nawiązywać z nimi relacje.

W ten sposób namówił jedną z dziewczynek do poddania się innej czynności seksualnej, a także uzyskał dostęp do treści pornograficznych z jej udziałem.

Policjanci z Mokotowa zatrzymali sprawcę we Wrocławiu

Po otrzymaniu zgłoszenia, policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu z Mokotowa potraktowali sprawę priorytetowo. Jak podkreślają, sprawy dotyczące małoletnich wymagają szczególnego zaangażowania, empatii i zrozumienia.

Po żmudnym śledztwie, policjanci trafili na trop 24-latka we Wrocławiu. Wczesnym rankiem zapukali do jego drzwi, zatrzymali go i przetransportowali do Komendy na Mokotowie.

- Mężczyzna w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Mokotów usłyszał zarzuty doprowadzenia osoby małoletniej poniżej 15 roku życia do innej czynności seksualnej oraz w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu popełnienia przestępstwa, zmierzając, za pomocą wyzyskania niezdolności małoletniej do należytego pojmowania sytuacji, do spotkania z nią. Może mu grozić kara do 15 lat pozbawienia wolności - przekazała asp. szt. Marta Haberska.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zdecydował o aresztowaniu mężczyzny na 3 miesiące.

Pamiętaj, by szczerze i spokojnie rozmawiać ze swoimi dziećmi o zagrożeniach wynikających z poznawania obcych przez internet. Edukowanie młodzieży może uchronić je przed krzywdą.