44-latka wyciągnięta martwa z szamba! Obok 7-letni chłopiec. Tragedia pod Wołominem

Michał Michalak
2025-10-30 21:21

44-latka znaleziona martwa w szambie w miejscowości Chrzęsne pod Wołominem. Do tragedii doszło w czwartek, 30 października, na terenie przy ul. Myśliwieckiej. Kobieta była jeszcze reanimowana przez służby ratownicze, ale bez skutku. Nieopodal zbiornika znaleziono również 7-letniego chłopca, który był wychłodzony. On również trafił pod opiekę ratowników.

Chrzęsne. Ciało 44-latki w szambie. Obok zbiornika 7-letni chłopiec

O tragedii w miejscowości Chrzęsne pod Wołominem napisał serwis Miejskireporter.pl. Wedle jego ustaleń w czwartek, 30 października, ok. godz. 12.30, z szamba przy ul. Myśliwieckiej wyciągnięto ciało 44-letniej kobiety. Była ona jeszcze reanimowana na miejscu zdarzenia przez służby ratownicze, ale nie udało jej się przywrócić funkcji życiowych.

W pobliżu zbiornika znajdował się natomiast 7-letni, wychłodzony chłopiec - na razie nie wiadomo, co mogło doprowadzić do tragedii. 

- Jedyne, co możemy potwierdzić, to fakt, że w szambie na prywatnej posesji znaleziono ciało 44-letniej kobiety. Na miejscu prowadziliśmy czynności pod nadzorem prokuratury. Na ten moment nie ujawniamy żadnych innych informacji dotyczących zdarzenia - przekazała "Super Expressowi" Komenda Stołeczna Policji.

