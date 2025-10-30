Tragiczne odkrycie w Chrzęsnem pod Wołominem, gdzie znaleziono ciało 44-letniej kobiety.

Zwłoki wyłowiono z szamba, a obok przebywał wychłodzony 7-letni chłopiec.

Co doprowadziło do tej tragedii i jakie są dalsze ustalenia śledztwa?

Chrzęsne. Ciało 44-latki w szambie. Obok zbiornika 7-letni chłopiec

O tragedii w miejscowości Chrzęsne pod Wołominem napisał serwis Miejskireporter.pl. Wedle jego ustaleń w czwartek, 30 października, ok. godz. 12.30, z szamba przy ul. Myśliwieckiej wyciągnięto ciało 44-letniej kobiety. Była ona jeszcze reanimowana na miejscu zdarzenia przez służby ratownicze, ale nie udało jej się przywrócić funkcji życiowych.

W pobliżu zbiornika znajdował się natomiast 7-letni, wychłodzony chłopiec - na razie nie wiadomo, co mogło doprowadzić do tragedii.

- Jedyne, co możemy potwierdzić, to fakt, że w szambie na prywatnej posesji znaleziono ciało 44-letniej kobiety. Na miejscu prowadziliśmy czynności pod nadzorem prokuratury. Na ten moment nie ujawniamy żadnych innych informacji dotyczących zdarzenia - przekazała "Super Expressowi" Komenda Stołeczna Policji.