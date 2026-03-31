46-latek demolował samochody drewnianą belką. Chwile grozy w Warszawie

Ataki drewnianą belką pod Mostem Poniatowskiego

W poniedziałkowy wieczór policjanci ze Śródmieścia zostali pilnie wezwani w rejon warszawskiego Mostu Poniatowskiego. Zgłoszenie dotyczyło mężczyzny, który za pomocą drewnianej belki niszczył poruszające się tamtędy samochody. Sytuacja wymagała błyskawicznej reakcji służb, ponieważ zachowanie agresywnego 46-latka stwarzało bezpośrednie niebezpieczeństwo dla kierujących i pasażerów.

- Na jednym z pasów ruchu stało kilka uszkodzonych pojazdów z włączonymi światłami awaryjnymi. Na miejscu zdarzenia był też mężczyzna, trzymający drewnianą belkę. Zachowywał się skrajnie agresywnie wobec wszystkich, w tym wobec śródmiejskich policjantów. Nie stosował się do wydawanych poleceń odrzucenia niebezpiecznego przedmiotu, a w pewnym momencie zamachiwał się na interweniujących funkcjonariuszy, grożąc im pozbawieniem życia - przekazał mł. asp. Jakub Pacyniak.

Zatrzymanie 46-latka. Straty liczone w dziesiątkach tysięcy

Mundurowi sprawnie obezwładnili napastnika, a następnie przewieźli go do komendy. Zatrzymany 46-latek nie był pod wpływem alkoholu. Według informacji przekazanych przez mł. asp. Pacyniaka, działania mężczyzny spowodowały straty rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych, a jego czyny stanowiły realne zagrożenie dla zdrowia podróżujących osób.

- Na chwilę obecną agresor znajduję się w dyspozycji śródmiejskiej komendy. Na jutro zaplanowano z nim przeprowadzenie kolejnych czynności procesowych. Dzisiaj zebrano dodatkowy materiał dowodowy, przesłuchano pokrzywdzonych i świadków. Wszystkie ustalenia w tej sprawie poddano szczegółowej analizie, która wykazała, że zagrożenie było bardzo wielkie - podkreślił mundurowy.

Postępowanie w sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście.

13

