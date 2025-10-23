Arena Ursynów przejdzie gruntowną modernizację, aby sprostać współczesnym standardom i zwiększyć funkcjonalność.

Hala zyska 500 nowych miejsc siedzących dzięki dobudowie trybuny, a także nowoczesne zaplecze sportowe i zmiany w otoczeniu.

Inwestycja wprowadzi energooszczędne rozwiązania i ma zostać ukończona w pierwszym kwartale 2026 roku.

Arena Ursynów zyska nową jakość. Inwestycja obejmuje dobudowę nowej trybuny, modernizację zaplecza sportowego i administracyjnego oraz zmiany w otoczeniu hali.

− Wielka przemiana czeka też halę Arena Ursynów. To miejsce z wyjątkową historią i energią. Od lat gości największe wydarzenia sportowe i kulturalne, a teraz przybierze nową formę, bardziej nowoczesną, dostępną i przyjazną. Warszawa zyska dzięki temu kolejną halę na miarę XXI wieku − podkreśla Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.

Arena Ursynów zyska 500 nowych miejsc! Jak zmieni się hala?

Kluczowym elementem modernizacji jest dobudowa nowej, stałej trybuny po wschodniej stronie hali. Dzięki temu widownia powiększy się o 500 miejsc, osiągając łączną liczbę 2662. Nowa trybuna zostanie wzniesiona na słupach, co pozwoli na zachowanie przejazdu samochodowego na parking w poziomie piwnicy. Nowa część hali zyska niezależny hol z szatnią, zapleczem sanitarnym i małą gastronomią. Dostęp do niej zapewnią zewnętrzne schody i winda, przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowo, modernizacja obejmie montaż nowych trybun teleskopowych po obu stronach boiska oraz mobilnej trybuny składanej w elementach, którą będzie można przechowywać w specjalnym magazynie sprzętu.

Nowoczesne zaplecze dla sportowców i zmiany w otoczeniu Areny Ursynów

Przebudowa obejmie również zaplecze sportowe i administracyjne, które zostanie przekształcone w nowoczesną strefę dla zawodników. Znajdą się tam szatnie, natryski, pomieszczenia odnowy biologicznej, sale odpraw przedmeczowych i pokoje rekreacji po zawodach. Dodatkowy strop pozwoli na wydzielenie nowych powierzchni użytkowych na wyższej kondygnacji, oddzielając strefy funkcjonalne i lepiej wykorzystując przestrzeń. Całkowita powierzchnia rozbudowy wyniesie ok. 560 m kw.

Projekt modernizacji obejmuje także otoczenie hali. Przewidziano korektę układu komunikacyjnego, nowe miejsca parkingowe oraz wytyczenie drogi pożarowej. Zmienione zostanie oświetlenie zewnętrzne, a przy wejściu na nową trybunę powstanie klomb z zielenią. Architekci zaplanowali również pielęgnację istniejących drzew oraz nasadzenia krzewów wzdłuż ogrodzenia.

Nowe instalacje i energooszczędne rozwiązania

W ramach modernizacji zostaną wprowadzone nowe instalacje wentylacyjne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze i elektryczne. Hala zyska system wentylacji mechanicznej z chłodzeniem, a wszystkie rozwiązania techniczne będą dostosowane do współczesnych standardów energooszczędności i bezpieczeństwa.

