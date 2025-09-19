67-latek zabił psa siekierą. Emeryt nie reagował na krzyki i prośby właścicielki zwierzęcia

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-09-19 11:58

Wstrząsające wydarzenia w powiecie żuromińskim. 67-letni mężczyzna z wyjątkowym okrucieństwem znęcał się nad psem. Emeryt zaatakował zwierzę siekierą. Zwierzę nie przeżyło. Sprawcy grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Policja apeluje: przemoc wobec zwierząt jest niedopuszczalna!

67-latek zabił psa siekierą. Emeryt nie reagował na krzyki i prośby właścicielki zwierzęcia

i

Autor: KPP w Płońsku/ Materiały prasowe

Do makabrycznego zdarzenia doszło w sobotę, (13 września) w jednej z miejscowości w gminie Raciąż. Policjanci zostali wezwani na interwencję przez właścicielkę amstaffa. Jak wynika z relacji kobiety, jej pies wybiegł z posesji i podbiegł do dwóch innych psów, którymi opiekował się jadący na rowerze 67-letni mężczyzna. W pewnym momencie zwierzęta zaczęły się atakować. Wtedy mężczyzna sięgnął po siekierę i kilkukrotnie uderzył nią amstaffa, ignorując krzyki i błagania właścicielki − poinformowała nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

67-latek zabił psa siekierą. Co mu grozi?

Właścicielka rannego psa natychmiast wezwała weterynarza. Niestety, lekarz stwierdził, że obrażenia są zbyt poważne i życia zwierzęcia nie da się uratować. Policjanci ustalili, że to nie był pierwszy konflikt między mężczyzną a właścicielką psa. 67-latek miał wcześniej grozić kobiecie, że zabije jej psa, jeśli ten zaatakuje.

Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny. Za ten czyn grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Policja przypomina: przemoc wobec zwierząt jest przestępstwem!

Policja przypomina, że każdy właściciel psa ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć swoją posesję i dbać o to, by zwierzę nie stwarzało zagrożenia. Jednocześnie, jak podkreślają funkcjonariusze, żadne okoliczności nie usprawiedliwiają przemocy wobec zwierząt.

Takie zachowania są przestępstwem i zawsze spotkają się ze stanowczą reakcją Policji i wymiaru sprawiedliwości. Nie ma przyzwolenia na akty okrucieństwa wobec zwierząt − dodaje nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Płońsku

Super Express Google News
Przerażające wideo! 40-latek znęcał się nad psem, wielokrotnie kopał zwierzę na smyczy
Sonda
Czy kary za znęcanie się nad zwierzętami powinny być wyższe?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZNĘCANIE NAD PSEM
ZNĘCANIE SIĘ
ZNĘCANIE SIĘ NAD ZWIERZĘTAMI