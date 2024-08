Moda szkolna z okresu PRL-u. Tak ubierali się uczniowie. Zero makijażu, mundurki i jeszcze to!

Warszawa realizuje program budownictwa mieszkaniowego. W czwartek, 22 sierpnia, oficjalnie oddano do użytku 72 mieszkania komunalne. Eleganckie, czyste, świeżo wykończone. To nowy standard. Budynek przy ul. Stolarskiej 6 ma siedem kondygnacji i ponad 3,6 tys. m2 powierzchni użytkowej. Znajdują się w nim 72 mieszkania wyposażone w kuchenkę, zlew oraz armaturę sanitarną w łazience. Na podłogach wyłożony jest gres i panele podłogowe, na ścianach jest glazura. Są 32 lokale jednopokojowe, ale z myślą o rodzinach wybudowano również dwu, trzy i czteropokojowe. Co ważne, budynek wyposażony został w windę.

- Rozbudowa zasobu mieszkaniowego miasta jest naszym priorytetem. Właśnie tutaj na Pradze-Północ te nasze prace są najbardziej dynamiczne. Oddajemy nowy budynek, a w nim 72 mieszkania. Dziś symbolicznie przekażemy klucze do dwóch lokali – mówił Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy podczas uroczystości. – Ale to jeszcze nie koniec. W tej chwili budowanych jest blisko 700 mieszkań. Są to mieszkania komunalne, ale też lokale, które będziemy oddawali w ramach TBS-ów. Bardzo się z cieszę, że ich standard jest zupełnie inny niż lata temu. Pragnę, jeszcze podkreślić, że koszt tylko tej inwestycji (przy ul. Stolarskiej 6) to ponad 26 mln zł. Pokazuje to, że są to poważne pieniądze przeznaczane przez miasto na budownictwo mieszkaniowe – dodaje prezydent Warszawy.

- W ostatnich latach dzielnica Praga-Północ bardzo się zmienia. Mamy już zmodernizowanych 25 kamienic, na kolejne trzy mamy już pozwolenia. Tych perełek mamy coraz więcej, Praga zmienia się na lepsze – wtóruje Gabriela Szustek, burmistrzyni dzielnicy.

Nowe mieszania nie tylko na Pradze

M.st. Warszawa w ramach prowadzonej polityki mieszkaniowej sukcesywnie zwiększa liczbę mieszkań dostępnych na wynajem w mieszkaniowym zasobie miasta. Obecnie na różnym etapie realizacji inwestycji jest ok. 2 800 mieszkań, z czego w trakcie budowy jest ich prawie 700. Trafią one do warszawskich rodzin, które ich najbardziej potrzebują.

"W 2024 roku do użytku oddanych zostanie 210 lokali – 24 mieszkania komunalne powstaną przy ul. Cyrulików w Rembertowie, 186 mieszkań TBS (Towarzystwo Budownictwa Społecznego) u zbiegu ul. Ząbkowskiej i Markowskiej na Pradze-Północ. Kolejnych 489 lokali oddanych zostanie do użytku w latach 2025-2026. Będą to mieszania wybudowane w ramach TBS przy ul. Rudnickiego na Bielanach, Grójeckiej na Ochocie oraz Derkaczy i Agrestowej w Wawrze. W następnych latach miasto planuje oddać do użytku kolejnych blisko 2 tys. mieszkań" - czytamy. To świetnie wieści.

Wszystkie te inwestycje mieszkaniowe realizowane są nie tylko z budżetu miasta, ale też mają wsparcie zewnętrzne z Funduszu Dopłat BGK oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Od 2018 r. stolica uzyskała na ten cel blisko 244 mln zł, w tym ponad 173 mln zł z Funduszu Dopłat na mieszkania komunalne i TBS oraz około 70 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na mieszkania TBS.