Hotel Warsaw Presidential musi wstrzymać działalność. Decyzja marszałka

W poniedziałek poinformowaliśmy w „SE” jako pierwsi o decyzji mazowieckiego urzędu marszałkowskiego, który 27 stycznia nakazał wstrzymanie działalności hotelu Warsaw Presidential. Dlaczego? Bo nie ma on pozytywnej opinii straży pożarnej.

- "Zapewniamy, że Warsaw Presidential Hotel działa w sposób niezakłócony, zgodnie z prawem i spełnia wymogi bezpieczeństwa. Od lat konsekwentnie wdrażamy rozwiązania zapewniające najwyższy standard bezpieczeństwa ppoż., czego dowodem są liczne certyfikacje odpowiednich instytucji. Nasz obiekt wyposażony jest w nowoczesne systemy przeciwpożarowe, w tym całodobowy system wykrywania zagrożeń pożarowych. Warsaw Presidential Hotel posiada pozytywną opinię Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej wydaną w dniu 15 listopada 2024 r." - przekonuje w oświadczeniu do redakcji Wiktoria Cisowska z Lim Center (właściciel budynku w Al. Jerozolimskich, w którym do ubiegłego roku funkcjonował Hotel Marriott, dziś Presidential).

Dysponujemy jednak dokumentami, które temu przeczą. Komenda Miejska PSP w Warszawie po kontroli w 2016 r. wskazała nieprawidłowości, które właściciel budynku miał usunąć. Dotyczyły one m. in. wykonania zabezpieczeń przedsionków przeciwpożarowych przed zadymieniem. Terminy, na życzenie spółki, były przedłużane na kolejne lata. Ostatnia decyzja PSP z 15 listopada 2024 r. potwierdza, że zalecenia w części wieżowca nie zostały zrealizowane do dziś i bez tego pozytywnej opinii strażaków nie będzie.

8 lat realnego zagrożenia życia i zdrowia ludzi w wieżowcu w centrum Warszawy

- Decyzja ta nakłada na podmiot obowiązki polegające na konieczności: zapewnienia sprawności istniejących instalacji, wyposażenia budynku w wymagane przepisami urządzenia przeciwpożarowe, zapewnienia możliwości bezpiecznej ewakuacji z budynku. Oraz przygotowania budynku do prowadzenia akcji ratowniczej - wylicza po naszych pytaniach Artur Laudy z warszawskiej PSP. - To wszystko oznacza, że od 8 lat istnieje tam realne zagrożenie życia i zdrowia ludzi tam przebywających. I utrudnione są drogi ewakuacji – analizuje dla „SE” Grzegorz Jędrzejczyk, wieloletni pracownik PSP, który przez blisko 30 lat zajmował się ochroną przeciwpożarową.

Dlaczego zatem dopiero teraz urząd marszałkowski postanowił zadziałać radykalnie? Marszałek Mazowsza stracił cierpliwość? Ostateczny termin realizacji zaleceń straży przez spółkę Lim Center minął z końcem 2021 r. - 19 czerwca 2024 r. odbyła się kontrola z urzędu, która ustaliła, że nie zrealizowano zalecenia w sprawie uzyskania pozytywnej opinii miejscowego komendanta PSP w zakresie wymagań przepisów ppoż., pomimo wielokrotnego przedłużania terminu. Z dokumentów będących w posiadaniu urzędu nie wynika, że obiekt otrzymał jednocześnie z opinią warunkową wydłużenie terminu realizacji obowiązków wynikających z decyzji z 2016 r., a spółka LIM Center w trakcie trwania postępowania nie dostarczyła takiego dokumentu – mówi nam Marta Milewska, rzeczniczka marszałka Mazowsza.

Do sprawy będziemy wracać na łamach "Super Expressu".