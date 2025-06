Do Polski z południa Europy napływa coraz gorętsze powietrze, które już w niedzielę (22 czerwca) zaczęło podnosić temperatury do niemal ekstremalnych wartości. Najcieplej będzie na zachodzie − od Szczecina po Słubice termometry pokażą 28 stopni Celsjusza, podczas gdy w centrum około 25 stopni. A na Podhalu − 19 stopni. Jednak to dopiero przedsmak tego, co czeka nas w poniedziałek.

IMGW już w niedzielę (22 czerwca) wydało ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem dla pięciu województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego (zachodnia, środkowa i południowa część), wielkopolskiego (z wyłączeniem powiatów wschodnich), dolnośląskiego (centrum i północ) oraz opolskiego (w tym m.in. Opole, powiaty brzeski, namysłowski, opolski). Alarmy mają obowiązywać do poniedziałkowego wieczora. W północnych częściach tych województw obowiązują też ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Według prognoz, w poniedziałek (23 czerwca) fala gorąca przesunie się w głąb kraju. Upał nadal będzie dominować w zachodnich regionach, ale skwar dotrze także na Kujawy, Mazowsze, Kielecczyznę, Górny Śląsk, Małopolskę oraz Podkarpacie. W wielu z tych miejsc temperatura przekroczy 32 stopnie Celsjusza, a w najcieplejszych rejonach może sięgnąć nawet 33−34 stopni.

Choć w poniedziałek niebo będzie w większości bezchmurne, miejscami mogą pojawić się gwałtowne burze z intensywnymi opadami deszczu i porywami wiatru dochodzącymi do 65 km/h.

Na razie wiadomo, że we wtorek i środę przyjdzie lekkie ochłodzenie − słupki rtęci spadną do poziomu 20-25 stopni, choć południe kraju nadal może być gorące. Nie można jednak wykluczyć, że już w czwartek nastąpi kolejne uderzenie fali upałów, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni w większości regionów.

W związku z dynamiczną sytuacją meteorologiczną IMGW apeluje o śledzenie komunikatów pogodowych i zachowanie ostrożności. Wysoka temperatura może być niebezpieczna dla dzieci, osób starszych i przewlekle chorych. Warto unikać długiego przebywania na słońcu, pamiętać o nawodnieniu i nie zostawiać dzieci ani zwierząt w samochodach.

