Potężne burze z gradem i silny wiatr! IMGW ostrzega. Gdzie będzie najgorzej?

Mazowieckie. Ostrzeżenie IMGW: burze, gradobicie i silny wiatr

Prognoza pogody IMGW dla województwa mazowieckiego nie pozostawia wątpliwości: to nie będzie zwykłe oberwanie chmury. Burze, które w ostatnich dniach zalały południową część Polski, zmierzają ku Mazowszu.

IMGW wydało ostrzeżenia 1. i 2. stopnia dla następujących powiatów:

Gradobicie w Warszawie. Lokalne burze przechodzą nad miastem

Ostrzeżenie IMGW 1. stopnia przed burzami

Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 19 w środę (4 czerwca), do godz. 7 rano w czwartek (5 czerwca). Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 30 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Eksperci przewidują, że lokalnie spadnie grad.

Powiaty objęte alertem IMGW:

ostrołęcki,

makowski,

przasnyski,

pułtuski,

ciechanowski,

nowodworski,

płoński,

sochaczewski,

Płock,

płocki,

gostyński.

Ostrzeżenie IMGW 2. stopnia przed burzami

Ostrzeżenie 2. stopnia obowiązuje od godz. 17 w czwartek (4 czerwca), do godz. 9 rano w piątek (5 czerwca). Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 40 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h oraz gradobicie. To właśnie w tych powiatach będzie najgorzej:

mławski,

żuromiński,

sierpecki.

Prognoza pogody może ulec zmianie. Obserwuj na bieżąco informacje pogodowe.