Schował się pod materacem w dziecięcym pokoju. Miał broń i narkotyki

Warszawa, Praga-Północ. Policjanci zatrzymali 33-letniego mężczyznę. W jego mieszkaniu znaleziono broń i nielegalne substancje

Kryminalni zatrzymali 33-letniego mieszkańca Pragi-Północ, poszukiwanego na podstawie sądowego nakazu doprowadzenia do aresztu śledczego. Mężczyzna miał do odbycia karę jednego roku pozbawienia wolności. Dodatkowo, policjanci podejrzewali, że może posiadać narkotyki. Jak informuje nadkom. Paulina Onyszko z praskiej policji, 33-latek był już wcześniej karany za podobne przestępstwa.

Po przybyciu funkcjonariuszy policji pod wskazany wcześniej adres, nikt nie chciał otworzyć drzwi. Dopiero interwencja strażaków, którzy zostali wezwani na miejsce, umożliwiła wejście służbom do mieszkania. W lokalu znajdowała się kobieta ze swoimi dziećmi. Podczas przeszukania, w pokoju dziecięcym, pod materacem łóżka, funkcjonariusze znaleźli ukrywającego się 33-letniego mężczyznę.

W trakcie dalszego przeszukania mieszkania, w kuchennej szafce i sypialni, funkcjonariusze odkryli również trzy woreczki z różnymi substancjami oraz przedmiot przypominający broń palną z magazynkiem i dwoma nabojami. Na miejsce wezwano policyjnego technika, który zabezpieczył znaleziska. Zabezpieczone substancje zostały przekazane do analizy biegłemu, który ma ustalić ich dokładny skład chemiczny. 33-latek został przewieziony do komendy policji przy ul. Jagiellońskiej.

Mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Północ, gdzie usłyszał zarzuty. − Prokurator przedstawił 33-latkowi zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych o łącznej wadze prawie 90 gramów, za co może mu grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności oraz nielegalnego posiadania broni palnej w postaci pistoletu wraz z magazynkiem oraz dwoma sztukami amunicji. Za to przestępstwo może grozić mu dodatkowa kara do 8 lat pozbawienia wolności – informuje nadkom. Paulina Onyszko.

