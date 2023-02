Problem z parkowaniem w Warszawie? Upoluj miejsce parkingowe już za 110 zł od AMW

Gdzie zaparkować w Warszawie? Znalezienie wolnego miejsca graniczy z cudem

Kto choć raz szukał miejsca parkingowe w Warszawie wie, że to prawdziwy horror. Nie tylko w centrum stolicy znalezienie wolnego miejsca graniczy z cudem. Również na zwykłych osiedlach mieszkańcy codziennie toczą nieustającą walkę, by zaparkować swoje auto. Tylko nieliczni szczęśliwcy posiadają wykupione miejsca parkingowe lub garaże. Za taki luksus trzeba jednak sporo zapłacić. Znaleźliśmy jednak sposób, by w okazyjnej cenie upolować miejsce parkingowe, a nawet garaż w centrum Warszawy! Jak to zrobić? Wystarczy skorzystać z oferty Agencji Mienia Wojskowego.

Agencja Mienia Wojskowego: miejsca parkingowe i garaże w Warszawie na wynajem

AMW ogłosiła przetargi na najem nieruchomości należących do wojska. Sprawdziliśmy, które z nich dotyczą miejsc, w których kierowcy będą mogli zostawiać swoje auta. Aktualnie w ofercie Agencji Mienia Wojskowego dostępnych jest aż 16 miejsc parkingowych oraz garaży w Warszawie. Wiele z nich znajduje się w atrakcyjnych lokalizacjach takich jak:

Śródmieście

Żoliborz

Wola

Ceny wywoławcze wahają się od 110 do 300 zł. Zobaczcie w naszej galerii, gdzie są dostępne miejsca parkingowe i garaże od AMW - KLIKNIJ W ZDJĘCIE PONIŻEJ

Jak wynająć garaż lub miejsce parkingowe od AMW?

Co trzeba zrobić, by wynająć garaż lub miejsce parkingowe od wojska? Najpierw należy poczekać na ogłoszenie przetargu, a następnie złożyć wymagane dokumenty i wziąć w nim udział. Podana cena jest ceną wywoławczą - oznacza to, że finalnie za najem garażu czy miejsca parkingowego w Warszawie trzeba będzie zapłacić więcej. Szczegółowe informacje dotyczące startowania w przetargach, a także wszystkie nieruchomości od wojska w Warszawie można znaleźć na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego.