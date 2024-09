Akcja kontrterrorystów w Warszawie. Wiemy, co znaleziono w mieszkaniu 19-latka

ZABUNKROWAŁ SIĘ W ŚRODKU

Agresywny i uzbrojony 19-latek sparaliżował okolice. Wiemy, co znaleziono w jego mieszkaniu

Mieszkańcy nie byli w stanie uwierzyć w to, co działo się pod ich nosami. Przy ul. Kochanowskiego w Warszawie kontrterroryści doprowadzili do zatrzymania 19-letniego mężczyzny, który w okolicach godz. 17 we wtorek (10 września) zabunkrował się we własnym mieszkaniu. Dopiero późnym wieczorem agresora udało się zatrzymać.