Akademik stanie na wolumenie. Mieszkańcy Bielan zaniepokojeni. Miasto zapewnia: "Wszystko się zmieści"

Warszawa. Obok Bazaru Wolumen

W mediach społecznościowych „Bielany - nasza dzielnica” można było przeczytać, że słynny bazar między ulicą Kasprowicza a Wergiliusza zostanie zamknięty, a handlarze mają się wynieść stamtąd do końca kwietnia. WSS Społem „Żoliborz” i władze dzielnicy zapewniają jednak, że targowisko zostanie w głównej jego części.

Trzaskowski nosi skrzynki na bazarze

"Nie ma planów likwidacji bazaru"

Teren ten składa się z dwóch działek. Pierwsza, mniejsza, od strony ul. Kasprowicza należy do Warszawskiej Spółdzielni Spożywców. Druga, większa - do miasta. Tę część do 2033 r. dzierżawi stowarzyszenie kupców. I to tutaj odbywa się większość z handlu.

- Nie ma planów likwidacji bazaru. Akademik powstanie na mniejszej części, praktycznie niezagospodarowanej – ocenia burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk. Tu zdaniem urzędników handel odbywa się w formie szczątkowej i to ci kupcy będą musieli „przesunąć się” w związku z budową sześciopiętrowca. Ale funkcja targowa także tego obszaru zostanie zachowana.

- Teren, na którym stanie akademik od lat negatywnie kontrastuje z nową, zadbaną i estetyczną zabudową stacji metra Wawrzyszew. Projekt pozwoli na rewitalizację zdegradowanego terenu i podniesie jego rangę, zachowując równocześnie oryginalną funkcję targową – informuje prezes WSS Żoliborz Ewa Prokop.

Na parterze budynku znajdą się miejsca handlowe dla kupców. Na dachu powstanie taras rekreacyjny, a w środku będą też siłownia i pralnia.