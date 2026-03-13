Akcja policji przy Inżynierskiej. Pokazali, co znaleźli w podwórku

Zatrzymanie w bramie przy ul. Inżynierskiej

Jak poinformowała nadkom. Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, uwagę interweniujących policjantów zwróciła "podejrzana aktywność" 41-latka w podwórzu przy ul. Inżynierskiej. Funkcjonariusze z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego zatrzymali mężczyznę, a tuż przy nim, w oknie od piwnicy, zauważyli reklamówkę. W środku znajdowało się "kilkaset zawiniątek z białym i beżowym proszkiem, dwie torebki z suszem roślinnym oraz różowym proszkiem".

- Mężczyzna został "przyłapany", gdy przekładał poporcjowane środki. Policjanci zatrzymali mieszkańca Pragi-Północ i zabezpieczyli znalezione substancje. Na miejsce wezwali przewodnika z psem służbowym, wyspecjalizowanym w wykrywaniu zapachu narkotyków. Przeszukali ten teren, w szczególności piwnice oraz klatki schodowe - zaznaczyła nadkom. Onyszko.

Policja zabezpieczyła blisko tysiąc porcji narkotyków

Zatrzymany 41-latek szybko trafił na komendę. Ekspert zajął się natomiast oględzinami zabezpieczonych substancji. Według wstępnej analizy były to amfetamina, mefedron, marihuana oraz heroina. - Łącznie 940 porcji narkotyków, zawiniętych w folię aluminiową oraz dwie foliowe torebki, trafią do badań laboratoryjnych, które szczegółowo określą ich skład chemiczny - podkreśliła funkcjonariuszka.

Podczas działań policjanci zabezpieczyli nie tylko "zawiniątka", ale również gotówkę, wagę oraz komórkę należącą do mężczyzny. Na czwartek planowano przekazanie 41-latka do dyspozycji prokuratury. Jak zaznaczyła nadkom. Onyszko, za posiadanie środków odurzających grozi kara więzienia do trzech lat, za posiadanie znacznej ich ilości - do 10 lat.

