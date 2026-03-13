Nowy odcinek ekspresówki na Mazowszu coraz bliżej. Jest ważna decyzja

Decyzja ZRID dla S7 Czosnów-Kiełpin wydana

Realizacja fragmentu trasy S7 między Czosnowem a Kiełpinem staje się faktem. Zgodnie z marcowym komunikatem GDDKiA, ekipy budowlane wejdą na teren po jego oficjalnym przekazaniu. Zanim jednak wjadą tam ciężkie maszyny, przeprowadzone zostanie rozpoznanie saperskie terenu i wytyczenie geodezyjne, a następnie drogowcy dokończą usuwanie kolidującej zieleni. Kolejne zaplanowane kroki obejmują przygotowanie przewiązek na obecnej DK7, co pozwoli zainaugurować właściwe roboty ziemne oraz rozbiórkowe.

Za realizację przedsięwzięcia odpowiada wyłonione w przetargu konsorcjum, w skład którego wchodzą firmy Fabe Polska, SP Sine Midas Stroy oraz Yörük Yapi İnşaat. Prace budowlane związane z tym kontraktem pochłoną łącznie kwotę przekraczającą 536 milionów złotych.

- Decyzja ZRID określa granice terenu przewidzianego do przejęcia pod budowę drogi i umożliwia rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości. Postępowanie administracyjne mające na celu ustalenie wysokości odszkodowania będzie prowadził wojewoda mazowiecki. Powołani przez niego niezależni biegli - rzeczoznawcy majątkowi - oszacują wartość nieruchomości, co będzie podstawą do wydania decyzji odszkodowawczej. Ta zaś będzie podstawą dla GDDKiA do zapłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości - poinformowali przedstawiciele Dyrekcji.

Trzy nowe węzły i szersza jezdnia na S7 Czosnów-Kiełpin

Planowana przebudowa zmieni obecny fragment drogi krajowej nr 7 w nowoczesną trasę ekspresową. Dotychczasowy układ jezdni zostanie rozszerzony, dzięki czemu zmotoryzowani zyskają dwujezdniową ekspresówkę z trzema pasami ruchu. Projekt uwzględnia również stworzenie trzech węzłów drogowych: Czosnów, Palmiry i Sadowa.

- Ponadto powstaną drogi równoległe do obsługi ruchu lokalnego, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego - dodała GDDKiA.

Opisane prace powinny dobiec końca wiosną 2028 r.

Należy jednocześnie podkreślić, że drogowcy równolegle pracują już nad przygotowaniem dokumentacji projektowej dla następnego odcinka trasy S7, od Kiełpina do Warszawy. Zgodnie z komunikatami płynącymi z Dyrekcji, przetarg mający wyłonić firmę budowlaną dla tej części trasy zostanie ogłoszony po uzyskaniu decyzji ZRID.

