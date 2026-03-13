Najlepsze śniadania w Warszawie - TOP 10 warszawskich śniadaniowni

Najlepsze śniadanie Warszawa - LISTA
Poranek w mieście może mieć wiele twarzy – od szybkiego śniadania przed pracą, przez swobodny weekendowy brunch ze znajomymi, po biznesowe spotkanie przy filiżance kawy i sycącym posiłku. Dla wielu mieszkańców i odwiedzających Warszawę, poszukiwanie najlepszego śniadania w Warszawie jest kluczowym elementem udanego dnia. Niezależnie od tego, czy szukasz zdrowych opcji, klasycznych jajek, czy innowacyjnych przysmaków, stolica oferuje bogactwo miejsc, które zaspokoją każdy apetyt. Przygotowaliśmy ranking TOP 10 warszawskich śniadaniowni, które wyróżniają się jakością, atmosferą i oczywiście – pysznym jedzeniem.
- Fresh Factory Cafe I Twarda
- Adres: Twarda 1, 00-113 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Jestem tu stałym gościem od kilku lat. To miejsce naprawdę wyróżnia się na tle innych. Produkty są świeże, starannie wybrane, porcje duże, a ceny bardzo uczciwe jak na taką jakość. Jedzenie jest zdrowe, dopracowane i po prostu pyszne. Obsługa zawsze uprzejma, uśmiechnięta i pomocna. Lokal jest kameralny i niewielki - widać to od razu po wejściu. W praktyce ustawienie wózka w środku blokuje przejście innym gościom, dostęp do toalety oraz swobodę poruszania się obsługi, która musi mieć możliwość podania dań. Warto więc uszanować komfort wszystkich obecnych. Jeśli ktoś jest z wózkiem, lepiej wybrać większy lokal, a jeśli naprawdę ceni tę kuchnię, to z tego, co zauważyłam teraz w Google Maps, już wkrótce ma pojawić się kolejna lokalizacja na ul. Siennej."
- TOAST
- Adres: Targowa 76, 03-448 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "W ciągu jednego dnia byliśmy tutaj dwukrotnie - na późne śniadanie i kolację. Jedliśmy tost śniadaniowy z jajkami, boczkiem i sosem holenderskim (moim zdaniem najlepszy ze wszystkich tego dnia) oraz tosty dostępne przez cały dzień: z rostbefem, boczniakami i kurczakiem. Napar z imbiru jest bardzo imbirowy :D, ostry i rozgrzewający. Wieczorem duży wybór win i bardzo miła pani kelnerka, która je wszystkie zna i doradzi wybór."
- Bułkę przez Bibułkę | Zgoda
- Adres: Zgoda 3/5, 00-018 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Super śniadanie, wzięliśmy 3 różne dania: bajgla, kanapkę z kurczakiem i jajka po turecku plus napary imbirowe. Szczerze ciężko mi wybrać najlepsze danie, każde było smaczne i tak jak lubię ciepłe śniadanie :) polecam - każdy znajdzie tam coś dla siebie i się nie zawiedzie"
- Bułkę przez Bibułkę | Żurawia
- Adres: Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Byłam bardzo zadowolona z wizyty. Nie ukrywam znalazłam tą restaurację przez przypadek, a kulinarna mapa Warszawy nie jest mi dobrze znana. Nie mam zarzutu co do jedzenia. Było bardzo dobre. Wbrew pozorom podobało mi się, że miejsce było bardzo zatłoczone. Miałam poczucie, iż coś się dzieje, a restauracja żyje. Jedzenie też zostało podane bardzo szybko. Miła obsługa, choć momentami nie byłam pewna, do którego z kelnerów zwrócić się. Chyba byłoby lepiej gdyby mieli wyznaczone stoliki do obsługi. Polecam i myślę, że wrócę gdy wpadnę do stolicy."
- LANS śniadanie i kawa | Sienna 59
- Adres: Sienna 59, 00-820 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "TOP TOP TOP, absolutnie uwielbiam to miejsce. Przepyszne jedzenie, ten tost to śni mi się po nocach. Przepiękny wystrój, klimatycznie, poczułem się jak u babci na odwiedzinach. Na plus żywe kwiatki przy stoliczkach. Co prawda byłem tam ostatni raz jak było ciepło, ale vibe jaki tam jest - topka! Uchylone okno, kwiatki na parapecie, brakowało tylko śpiewu ptaków i moglibyście się przenieść z powrotem do dzieciństwa. Nie mogę się doczekać, aby wpaść po raz kolejny!"
- Kawiarnia La Lucy
- Adres: Icchoka Lejba Pereca 11, 00-849 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Miejsce odwiedziłem w dość specyficznych okolicznościach. Byłem głodny i bardzo zmęczony. Obsługa szybka i przyjemna, chociaż zamówienia nie do końca dobrze skompletowane. Jakościowo bardzo dobrze, szczególnie ciasta - szarlotka genialna. Bagietki nie mogę polecić, spodziewałem się czegoś lepszego, natomiast jajecznica świetna. Ogólnie polecam"
- SERSO praskie bajgle
- Adres: Józefa Szanajcy 16, 03-481 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Serso Praskie Bajgle Bardzo smacznie! Świeże składniki, doskonale skomponowane smaki – wszystko świetnie ze sobą współgra. Na wynos wzięliśmy też słodkie wypieki: pyszne, a cynamonowa bułeczka po prostu wymiata Dziękujemy za tak miłe rozpoczęcie dnia"
- SHUK mezze & bar
- Adres: Grójecka 107, 02-101 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Mielimy przyjemność zjeść śniadanie. Sprawnie, szybko podane. Miła obsługa, służąca poradą (p.Damian) . Burger oraz szakszuka . Obie pozycje z menu warte uwagi. Zestaw z szakszuką bogaty, różnorodny smakowo. Herbata z kardamonem i cynamonem również smaczna. Macha latte nie do końca nasz smak ale z pistacjową baklawą już lepiej Będąc kiedyś znów w okolicy, chętnie wrócimy."
- Bistro Warszawa Cafe
- Adres: Al. Jerozolimskie 47, 00-697 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Miejsce wybrane przez koleżankę wcześniej nawet nie wiedziałam, że takie miejsce jest w ścisłym miejscu. Miłe oraz przytulne miejsce. Obsługa wręcz wspaniała pani która nas obsługiwała bardzo przesympatyczna i piszę o takiej obsłudze bo powinniśmy to otwarcie mówić. Lokal bardzo oryginalny - no sufit czarny oraz błyszczący wrażenie strasznie wysokiego lokalu (on jest ale przez to wrażenie jeszcze większe). Wybór śniadań dość kusy ale akurat mi to bardzo odpowiadało - mój wybór padł na jajka po turecku, obłędne bardzo oryginalny smak (trzeba prędko jeść bo jak poche są włożone do jogurtu wszystko na jednym talerzu) podawane w pieczywie (do wyboru białe oraz ciemne - na plus dla miejsca). Miejsce godne polecenia."
- Waffle Bar
- Adres: Akademicka 1, 02-032 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Wafle Bar to absolutnie cudowne miejsce na Starej Ochocie, które zdecydowanie warto odwiedzić! Jedzenie jest tam przepyszne – wszystko świeże, pięknie podane i przygotowane z dbałością o każdy detal. Wafle są chrupiące, z pysznymi dodatkami i świeżymi owocami, są pancakes z różnymi smakami, a kawa doskonale dopełnia całość. Jest wybór: na słodko lub na słono. Obsługa jest niesamowicie miła, uśmiechnięta i pomocna, dzięki czemu od razu czujesz się tam mile widziany. Lokalizacja jest bardzo wygodna – można tu łatwo dojechać tramwajem, zaledwie w 8 minut z centrum stolicy, albo wybrać się na przyjemny, około 30-minutowy spacer. Dla zmotoryzowanych dostępne są miejsca parkingowe, a tuż obok kawiarni znajduje się mały park, który dodaje uroku temu miejscu. Dobre ceny W środku panuje przytulna i spokojna atmosfera, idealna na spotkanie z przyjaciółmi, randkę albo chwilę relaksu w pojedynkę. To świetny pomysł, by przyprowadzić tu znajomych z daleka i pokazać im coś wyjątkowego w Warszawie. P.S.często tu jestem. Uwielbiam American Style Zdecydowanie polecam Wafle Bar – za smak, klimat i cudowną obsługę!"