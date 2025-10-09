Alarm na SGGW! Policja w akcji na kampusie w Warszawie. Co się stało?

Policja wkroczyła na SGGW

Na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyły się wielkie ćwiczenia, które miały na celu symulację interwencji, które mogą wystąpić na terenie uczelni.

Kampus na kilka godzin zamienił się w miejsce realistycznych scenariuszy z udziałem umundurowanych funkcjonariuszy, radiowozów oraz sygnałów dźwiękowych i świetlnych. Jak podkreśla rzecznik prasowy SGGW, Krzysztof Szwejk, wszystkie aktywności były wcześniej zaplanowane i stanowiły element cyklicznego programu profilaktyczno-szkoleniowego prowadzonego przez uczelnię.

− Bezpieczeństwo naszej społeczności to priorytet − podkreśla rektor SGGW, prof. dr hab. Michał Zasada.

− Regularne szkolenia i ćwiczenia pozwalają nam nie tylko doskonalić współpracę z Policją i służbami ratunkowymi, ale też w praktyce testować przyjęte procedury. Dzięki temu studenci i pracownicy wiedzą, jak reagować w sytuacjach zagrożenia i mogą czuć się bezpieczniej na terenie uczelni − dodał.

Nowoczesne systemy monitoringu i edukacja

Jak czytamy w komunikacie, SGGW od wielu miesięcy realizuje kompleksowy program działań profilaktycznych, obejmujący zarówno szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, jak i modernizację infrastruktury kampusu. Uczelnia inwestuje w nowoczesne systemy monitoringu, oświetlenia i łączności, a także w edukację i komunikację dotyczącą bezpieczeństwa publicznego.

Regularne ćwiczenia z udziałem służb mundurowych stanowią stały element strategii SGGW. Celem jest nie tylko reagowanie na potencjalne zagrożenia, ale przede wszystkim budowanie kultury odpowiedzialności i świadomości bezpieczeństwa wśród studentów, wykładowców i pracowników administracyjnych.

− Chcemy, by każdy członek naszej społeczności wiedział, że szybka, spokojna i adekwatna reakcja może uratować zdrowie lub życie − mówi mgr Tomasz Witkowski, szef Straży Akademickiej SGGW.

− Współpraca, wiedza i przygotowanie to najlepsza profilaktyka − podsumowuje.

Uzbrojeni napastnicy zaatakowali na toruńskim dworcu. Efektowne ćwiczenia służb Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.