Aleksandra Gajewska startuje do Sejmu z Warszawy. Polityczka wystąpi w debacie „Super Expressu”

Kim jest Aleksandra Gajewska?

- Warszawianka, mama Aleksa, działaczka samorządowa, polityczka, posłanka na Sejm IX Kadencji - pisze sama o sobie Aleksandra Gajewska.

Kariera polityczna działaczki rozpoczęła się ponad dekadę temu, gdy została radną Warszawy. W 2019 r. Gajewska zdecydowała się spróbować sił na szczeblu ogólnopolskim, startując do Sejmu. W parlamencie polityczka zajmowała się m.in. kwestiami ekologii, polityki społecznej, zdrowia czy praw kobiet. Nie zapomniała również o tym, jak ważne są dla niej kwestie dobrego życia w polskich miastach.

- Chcę wykorzystać swoje wieloletnie samorządowe doświadczenie i sprawiać, by Polska była nowoczesna, zielona i przyjazna jej mieszkankom i mieszkańcom. Jestem przekonana, że w Sejmie, oprócz doświadczonych posłanek i posłów, potrzebujemy młodych ludzi z wizją i energią do działania. Przełamuję stereotyp, że polityka nosi krawat, uważam, że skuteczna polityczka może być młodą, odważną osobą korzystającą z nowatorskich rozwiązań - do dalszej poprawy jakości życia potrzebujemy zdecydowanych ruchów - pisze Gajewska.

Wśród priorytetów swoich działań w parlamencie polityczka wylicza m.in. przywrócenie tabletki „dzień po”, finansowanie in vitro, ulepszenie procedur związanych ze ściąganiem alimentów, systemowe wsparcie dla samotnych matek, rozwój ochrony zdrowia oraz stawianie na ekologiczne rozwiązania (chociażby w dziedzinie transportu).

Polityczka wystartuje do Sejmu z warszawskiej listy Koalicji Obywatelskiej. Jej nazwisko znaleźć można na 3. miejscu, tuż za Donaldem Tuskiem oraz Urszulą Zielińską.

Debata „Najważniejsze wybory” - gdzie i kiedy oglądać?

Aleksandrę Gajewską będzie można oglądać w organizowanej przez „Super Express" debacie kobiet już w niedzielę, 17 września. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 18:00. Widzowie mają szansę śledzić rozmowę na stronie głównej se.pl, w serwisie YouTube oraz na Facebooku.