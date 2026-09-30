Wielka zmiana dla kierowców. Jest projekt nowych przepisów

Jacek Chlewicki
Konsultacja: Jacek Chlewicki
Jakub Krzyżak
2026-09-30 20:40

Miały być obowiązkowe apteczki we wszystkich samochodach osobowych. Będą tylko w fabrycznie nowych. Problem jest szerszy – resort nie zamierza nawet określać, co dokładnie ma znajdować się w takiej apteczce.

Tył białego samochodu osobowego na drodze. O nowych przepisach dotyczących apteczek w autach przeczytasz na SE.
Autor: Sitthiporn Kongtee/ Shutterstock
  • Obowiązek posiadania apteczki ma objąć nowe samochody po raz pierwszy zarejestrowane w Polsce po 31 marca 2027 roku.
  • Właściciele używanych aut nie będą musieli dokupować apteczki, nawet jeśli kupią samochód po wejściu przepisów w życie.
  • Po polskich drogach jeździ ponad 21 mln zarejestrowanych samochodów osobowych, podczas gdy w rekordowym 2025 roku zarejestrowano 597 428 nowych aut.

O planach Ministerstwa Infrastruktury było głośno już w maju. Portale alarmowały, że apteczka będzie obowiązkowa już od 1 czerwca, a za jej brak będzie groziło nawet 3 tys. zł kary. Resort dementował te informacje, ale potwierdzał, że nad zmianą pracuje.

Chodzi o nowelizację rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych pojazdów i ich niezbędnego wyposażenia. Apteczki miały wrócić do wszystkich osobówek po 23 latach nieobecności. Właśnie – miały, bo okazuje się, że w trakcie prac Ministerstwo zmieniło zdanie. – Założenie resortu infrastruktury obejmuje pojazdy nowe, a więc po raz pierwszy zarejestrowane w Polsce po 31 marca 2027 roku – przekazała Radiu Eska rzeczniczka Ministerstwa Infrastruktury Anna Szumańska.

To oznacza, że właściciele używanych samochodów nie będą musieli dokupować apteczki. Nawet jeśli kupią auto już po wejściu nowych przepisów w życie.

Polecany artykuł:

Ponad pół miliona nowych aut kontra 21 milionów osobówek

Skala jest znacząca. Według danych Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR w rekordowym 2025 roku w Polsce zarejestrowano 597 428 nowych samochodów osobowych. Tymczasem po polskich drogach jeździ ponad 21 milionów już zarejestrowanych osobówek.

Gdyby ludzie kupowali tylko nowe samochody, to mógłby to być połowiczny sukces. Ale pamiętajmy o tym, że większa część ludzi kupuje auta używane – zauważa Marcin „Borkoś” Borkowski, ratownik medyczny i popularyzator pierwszej pomocy.

Obowiązek udzielenia pomocy jest. Apteczki – nie

Dla ratowników problem nie sprowadza się jednak wyłącznie do liczby samochodów objętych nowymi przepisami. Kierowca może być świadkiem wypadku i znaleźć się w sytuacji, w której trzeba natychmiast udzielić pierwszej pomocy. Jednocześnie właściciel zwykłego samochodu osobowego nie ma dziś obowiązku wożenia w nim apteczki.

Prawo mówi, że jeżeli nie udzielimy pierwszej pomocy, grożą nam nawet trzy lata. Ale narzędzie, którym mamy to zrobić, już jest nieobowiązkowe – zwraca uwagę Borkoś.

W przypadku poważnego krwotoku czas może decydować o życiu.

– Jeżeli to jest przerwana tętnica udowa, to samo zadzwonienie po pogotowie na wiele się nie zda. Pogotowie przyjedzie, ale może stwierdzić zgon, bo człowiek się wykrwawi – tłumaczy ratownik.

Ministerstwo nie określi, co ma być w apteczce

Na tym jednak nie kończą się wątpliwości. Projekt nie określa nawet minimalnego wyposażenia obowiązkowej apteczki. – W projekcie nie wskazano konkretnego wyposażenia apteczki w katalogu polskich norm, nie ma obecnie stosowanej normy – przyznaje Anna Szumańska.

I właśnie tutaj pojawia się kolejny problem. Skoro przepisy nie określą minimalnego wyposażenia, na rynku nadal będą mogły funkcjonować bardzo różne produkty. – Kiedyś kupiłem taką apteczkę, bo robiłem porównania – tę najtańszą i tę najdroższą. W tej najtańszej grzechotało jak w pudełku z klockami – mówi Borkoś – W środku był jeden plasterek, rękawiczki winylowe, jeden bandaż i jeden gazik – wylicza.

Na instrukcji znajdował się również koc termoizolacyjny. Tyle że samego koca w środku nie było. – Jakość apteczki też ma znaczenie. To była bardziej bieda-szyb niż apteczka – mówi.

Polecany artykuł:

Kto już dziś musi mieć apteczkę?

Obecnie obowiązek wyposażenia w apteczkę dotyczy pojazdów nauki jazdy i egzaminowania, taksówek, autobusów – z wyjątkiem tych komunikacji miejskiej – oraz samochodów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób.

Ministerstwo podkreśla, że wielu kierowców już teraz wozi apteczki, mimo braku takiego obowiązku. – Już teraz, pomimo braku formalnego obowiązku, wielu kierowców wyposaża pojazd w taką apteczkę, co jest oczywiście bardzo pozytywnym zjawiskiem – mówi Anna Szumańska.

Projekt nie jest jeszcze ostateczny. Ministerstwo analizuje uwagi zebrane podczas uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

Jeśli przepisy zostaną przyjęte w obecnym kształcie, od 1 kwietnia 2027 roku obowiązkową apteczkę będą musiały mieć nowe samochody rejestrowane w Polsce po raz pierwszy. Kierowcy używanych aut nadal nie będą objęci takim wymogiem.

Dramat na wyścigu w Krośnie. Rozpędzone auto wjechało w tłum ludzi!
QUIZ. Chcesz mieć prawo jazdy? Kierowcy muszą to wiedzieć
Pytanie 1 z 10
Uczestniczyłeś w wypadku drogowym jako kierujący. Czy po udzieleniu pomocy rannym wolno Ci opuścić miejsce wypadku przed przybyciem Policji?
Dzieci szaleją na elektrycznych jednośladach. Igrają ze śmiercią
Galeria zdjęć 13
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

APTECZKA
APTECZKA SAMOCHODOWA