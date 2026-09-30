Masowe kontrole w całej Warszawie! Policja przeczesuje dworce i bazary

Policjanci sprawdzali ulice, dworce i bazary

We wtorek (29 września) na ulice stolicy ruszyli funkcjonariusze kilku wydziałów Komendy Stołecznej Policji. Zaglądali w miejsca, w których codziennie pojawiają się tysiące warszawiaków: na dworce, bazary, do centrów handlowych i na główne ciągi komunikacyjne. W sumie, tylko w ciągu jednego dnia, przeprowadzili 62 interwencje i wylegitymowali 148 osób. Sprawdzili również 69 pojazdów.

Kierowcy pod lupą

Funkcjonariusze sprawdzili trzeźwość 21 kierujących, a za popełnione wykroczenia wystawili 21 mandatów. Łączna kwota kar wyniosła 5150 zł. Pod lupę trafili także kierowcy świadczący przewóz osób za pośrednictwem aplikacji. W wyniku kontroli policjanci zatrzymali jedno prawo jazdy oraz trzy dowody rejestracyjne.

Cztery osoby zatrzymane za narkotyki

Policjanci zwrócili uwagę również na osoby, które mogły mieć przy sobie środki odurzające. W trakcie działań zatrzymano cztery osoby za ich posiadanie. Reagowali również na przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz mieniu. Jak podkreśla stołeczna policja, były to działania wymierzone przede wszystkim w zagrożenia szczególnie uciążliwe dla mieszkańców.

„Działania będą kontynuowane”

Akcja „Bezpieczna Warszawa” ma być odpowiedzią na sygnały mieszkańców. Policja zapowiada, że podobne działania będą prowadzone również w przyszłości.

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