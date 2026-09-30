Kierowców w warszawskim Ursusie czekają duże utrudnienia. Weekendowe zamknięcie ruchliwej ulicy

Drogowcy wracają na ulicę Kościuszki

Na początku września drogowcy wymienili już asfalt na odcinku od ulicy Dzieci Warszawy do Cierlickiej. Teraz przyszedł czas na drugi etap prac i dokończenie frezowania na pozostałym fragmencie drogi. Zamknięcie odcinka od ulicy Cierlickiej do ulicy Spisaka przełoży się na spore zmiany w organizacji ruchu, na które okoliczni mieszkańcy i kierowcy muszą przygotować się z wyprzedzeniem.

Jak ominąć zamknięty odcinek i gdzie nie zaparkować

Dla kierowców wyznaczono trasę objazdową, która poprowadzi ulicami Cierlicką, Kościuszki, Bohaterów Warszawy, Sławka, Pużaka oraz Kompanii AK Kordian. Co ważne dla płynności ruchu w okolicy, Rondo Kifera Kruszynki pozostanie w pełni przejezdne przez cały czas trwania prac.

Kierowcy muszą jednak zwrócić szczególną uwagę na lokalne zmiany geometrii skrzyżowań i pierwszeństwa:

Ulica Sosnkowskiego straci połączenie z ulicą Kościuszki z obu stron, przy czym na odcinku pomiędzy ulicami Kościuszki a Regulską wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy.

z obu stron, przy czym na odcinku pomiędzy ulicami Kościuszki a Regulską wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. Ulica Malinowa od strony Kościuszki zostanie przekształcona w drogę ślepą, a wjazd oraz wyjazd z niej będą możliwe wyłącznie od strony ulicy Spisaka.

Ulica Kościuszki od strony Prawniczej zostanie całkowicie odcięta od połączenia z ulicą Spisaka.

Na całym remontowanym odcinku ulicy Kościuszki oraz na ulicy Spisaka od Kościuszki do Regulskiej zacznie obowiązywać bezwzględny zakaz parkowania z ostrzeżeniem o odholowaniu pojazdu na koszt właściciela.

Utrudnienia dla pieszych i rowerzystów

Zmiany dotkną również pieszych oraz cyklistów poruszających się w rejonie robót. Piesi będą mogli przekroczyć ulicę Kościuszki wyłącznie pod okiem uprawnionego asystenta ruchu w dwóch wyznaczonych punktach: przy skrzyżowaniu ze Spisaka oraz przy skrzyżowaniu z Sosnkowskiego. Na Rondzie Kifera Kruszynki piesi będą kierowani do sąsiednich przejść w celu zapewnienia im maksymalnego bezpieczeństwa.

Rowerzyści również napotkają ograniczenia. Na czas trwania weekendowego frezowania zostaną zlikwidowane kontrapasy rowerowe wyznaczone dotychczas pomiędzy ulicą Regulską a Kościuszki na ulicach Spisaka oraz Sosnkowskiego.

Zmiany w kursowaniu warszawskich autobusów

Zarząd Transportu Miejskiego musiał zmienić trasy przejazdu popularnych linii autobusowych, które na co dzień kursują tą trasą. Pasażerowie komunikacji miejskiej powinni pamiętać o następujących objazdach:

Autobusy linii 129 będą kursowały trasą prowadzącą ulicami Kompanii AK Kordian, Pużaka, Sławka oraz Bohaterów Warszawy.

będą kursowały trasą prowadzącą ulicami Kompanii AK Kordian, Pużaka, Sławka oraz Bohaterów Warszawy. Linia 401 pojedzie podobnym objazdem, z tym że powrót do ulicy Regulskiej nastąpi przez ulicę Spisaka.

pojedzie podobnym objazdem, z tym że powrót do ulicy Regulskiej nastąpi przez ulicę Spisaka. Autobusy linii 207 jadące w kierunku pętli Ursus-Ratusz zostaną skierowane na ulicę Kompanii AK Kordian.

jadące w kierunku pętli Ursus-Ratusz zostaną skierowane na ulicę Kompanii AK Kordian. Linia 517 oraz autobusy nocne N35 i N85 pojadą objazdem wytyczonym przez ulicę Kościuszki i Bohaterów Warszawy.

Kolejny etap prac i montaż progów zwalniających

Po zakończeniu weekendowego asfaltowania drogowcy nie opuszczą ulicy Kościuszki na dobre. Kolejnym krokiem będzie budowa progów zwalniających w rejonie skrzyżowania z ulicą Opieńskiego. Te prace będą prowadzone w sposób etapowy, z czasowym wygradzaniem poszczególnych elementów na jednym pasie ruchu.

Kierowcy będą mogli omijać miejsca robót sąsiednim pasem ruchu. Prace te zaplanowano na dwa kolejne tygodnie, wyłącznie od poniedziałku do środy:

Pierwsza tura prac odbędzie się w dniach od 5 do 7 października .

. Druga tura prac zaplanowana jest na dni od 12 do 14 października .

. Roboty będą rozpoczynać się każdego dnia o godzinie 9:00 rano, co pozwoli uniknąć największego paraliżu w porannym szczycie komunikacyjnym.