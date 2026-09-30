Kierowców w warszawskim Ursusie czekają duże utrudnienia. Weekendowe zamknięcie ruchliwej ulicy

Redakcja se.pl
2026-09-30 13:32

Kierowcy poruszający się po warszawskim Ursusie muszą przygotować się na spore utrudnienia w nadchodzący weekend. Zarząd Dróg Miejskich zapowiedział kolejny etap prac na ulicy Kościuszki, gdzie drogowcy dokończą wymianę zniszczonej nawierzchni. Prace rozpoczną się w piątek, 2 października o godzinie 22:00, a nowy asfalt zostanie udostępniony kierowcom w poniedziałek, 5 października o godzinie 4:00 rano. Na czas robót całkowicie zamknięty dla ruchu zostanie przejazd pomiędzy ulicami Cierlicką a Spisaka.

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Autor: Shutterstock Ursus, Warszawa

Drogowcy wracają na ulicę Kościuszki

Na początku września drogowcy wymienili już asfalt na odcinku od ulicy Dzieci Warszawy do Cierlickiej. Teraz przyszedł czas na drugi etap prac i dokończenie frezowania na pozostałym fragmencie drogi. Zamknięcie odcinka od ulicy Cierlickiej do ulicy Spisaka przełoży się na spore zmiany w organizacji ruchu, na które okoliczni mieszkańcy i kierowcy muszą przygotować się z wyprzedzeniem.

Jak ominąć zamknięty odcinek i gdzie nie zaparkować

Dla kierowców wyznaczono trasę objazdową, która poprowadzi ulicami Cierlicką, Kościuszki, Bohaterów Warszawy, Sławka, Pużaka oraz Kompanii AK Kordian. Co ważne dla płynności ruchu w okolicy, Rondo Kifera Kruszynki pozostanie w pełni przejezdne przez cały czas trwania prac.

Kierowcy muszą jednak zwrócić szczególną uwagę na lokalne zmiany geometrii skrzyżowań i pierwszeństwa:

  • Ulica Sosnkowskiego straci połączenie z ulicą Kościuszki z obu stron, przy czym na odcinku pomiędzy ulicami Kościuszki a Regulską wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy.
  • Ulica Malinowa od strony Kościuszki zostanie przekształcona w drogę ślepą, a wjazd oraz wyjazd z niej będą możliwe wyłącznie od strony ulicy Spisaka.
  • Ulica Kościuszki od strony Prawniczej zostanie całkowicie odcięta od połączenia z ulicą Spisaka.
  • Na całym remontowanym odcinku ulicy Kościuszki oraz na ulicy Spisaka od Kościuszki do Regulskiej zacznie obowiązywać bezwzględny zakaz parkowania z ostrzeżeniem o odholowaniu pojazdu na koszt właściciela.

Utrudnienia dla pieszych i rowerzystów

Zmiany dotkną również pieszych oraz cyklistów poruszających się w rejonie robót. Piesi będą mogli przekroczyć ulicę Kościuszki wyłącznie pod okiem uprawnionego asystenta ruchu w dwóch wyznaczonych punktach: przy skrzyżowaniu ze Spisaka oraz przy skrzyżowaniu z Sosnkowskiego. Na Rondzie Kifera Kruszynki piesi będą kierowani do sąsiednich przejść w celu zapewnienia im maksymalnego bezpieczeństwa.

Rowerzyści również napotkają ograniczenia. Na czas trwania weekendowego frezowania zostaną zlikwidowane kontrapasy rowerowe wyznaczone dotychczas pomiędzy ulicą Regulską a Kościuszki na ulicach Spisaka oraz Sosnkowskiego.

Zmiany w kursowaniu warszawskich autobusów

Zarząd Transportu Miejskiego musiał zmienić trasy przejazdu popularnych linii autobusowych, które na co dzień kursują tą trasą. Pasażerowie komunikacji miejskiej powinni pamiętać o następujących objazdach:

  • Autobusy linii 129 będą kursowały trasą prowadzącą ulicami Kompanii AK Kordian, Pużaka, Sławka oraz Bohaterów Warszawy.
  • Linia 401 pojedzie podobnym objazdem, z tym że powrót do ulicy Regulskiej nastąpi przez ulicę Spisaka.
  • Autobusy linii 207 jadące w kierunku pętli Ursus-Ratusz zostaną skierowane na ulicę Kompanii AK Kordian.
  • Linia 517 oraz autobusy nocne N35 i N85 pojadą objazdem wytyczonym przez ulicę Kościuszki i Bohaterów Warszawy.

Kolejny etap prac i montaż progów zwalniających

Po zakończeniu weekendowego asfaltowania drogowcy nie opuszczą ulicy Kościuszki na dobre. Kolejnym krokiem będzie budowa progów zwalniających w rejonie skrzyżowania z ulicą Opieńskiego. Te prace będą prowadzone w sposób etapowy, z czasowym wygradzaniem poszczególnych elementów na jednym pasie ruchu.

Kierowcy będą mogli omijać miejsca robót sąsiednim pasem ruchu. Prace te zaplanowano na dwa kolejne tygodnie, wyłącznie od poniedziałku do środy:

  • Pierwsza tura prac odbędzie się w dniach od 5 do 7 października.
  • Druga tura prac zaplanowana jest na dni od 12 do 14 października.
  • Roboty będą rozpoczynać się każdego dnia o godzinie 9:00 rano, co pozwoli uniknąć największego paraliżu w porannym szczycie komunikacyjnym.
Wracamy na Kościuszki - ZDM Warszawa
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe
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