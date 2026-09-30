„Antychryst” z Radomia zatrzymany! Uwziął się na kapliczki. 12 zarzutów

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-09-30 12:03

Oblane farbą figury, zdewastowane miejsca kultu i tuzin zarzutów. Policja z Radomia zatrzymała 34-latka oskarżonego o serię aktów wandalizmu. Uszkodzenia odnotowano między innymi przy katedrze i na kilku ulicach miasta. Decyzją sądu mężczyzna trafił do aresztu na trzy miesiące.

Osoba w kapturze niszczy czerwoną farbą kapliczkę z figurą Matki Boskiej. O wandalizmie w Radomiu czytaj w SE.
Autor: Wygenerowane przez AI
  • Policjantom udało się namierzyć sprawcę dzięki zapisom z monitoringu oraz śladom zebranym na miejscach przestępstw.
  • 34-letni mieszkaniec usłyszał łącznie 12 zarzutów, które obejmują m.in. znieważenie miejsc kultu oraz niszczenie obiektów zabytkowych.
  • Zgodnie z postanowieniem sądu najbliższe trzy miesiące spędzi on w tymczasowym areszcie.

Zniszczone kapliczki i figury w Radomiu

Od połowy września radomscy mundurowi odbierali zawiadomienia o uszkodzonych obiektach sakralnych. Nieznany sprawca oblewał farbą figury i kapliczki. Zniszczenia zgłoszono między innymi w okolicach ulic Białej, Wierzbickiej, Kwiatkowskiego, Słowackiego, Limanowskiego oraz Ofiar Firleja. Wandalizm dotknął również figurę umieszczoną na ścianie radomskiej katedry przy ul. Sienkiewicza, a także obiekt u zbiegu Wiejskiej i Młodzianowskiej.

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Kluczowe okazały się zapisy z miejskich kamer oraz szczegółowe oględziny uszkodzonych kapliczek. Na podstawie tych dowodów śledczy wytypowali sprawcę. W poniedziałek, 28 września, funkcjonariusze zatrzymali w jego mieszkaniu 34-letniego Radomianina. Trafił on do policyjnej celi, skąd przewieziono go na przesłuchanie do Prokuratury Rejonowej Radom Wschód.

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Zgromadzone przez śledczych dowody wystarczyły do postawienia zatrzymanemu tuzina zarzutów. Jak przekazali funkcjonariusze, 34-latek będzie sądzony m.in. za akty wandalizmu o charakterze chuligańskim, dewastację zabytków oraz obrazę uczuć religijnych. We wtorek, 29 września, sąd przychylił się do wniosku śledczych i aresztował podejrzanego na trzy miesiące. Ten czas mężczyzna spędzi w zamknięciu, czekając na dalsze decyzje wymiaru sprawiedliwości.

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