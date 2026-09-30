„Antychryst” z Radomia zatrzymany! Uwziął się na kapliczki. 12 zarzutów

Policjantom udało się namierzyć sprawcę dzięki zapisom z monitoringu oraz śladom zebranym na miejscach przestępstw.

34-letni mieszkaniec usłyszał łącznie 12 zarzutów, które obejmują m.in. znieważenie miejsc kultu oraz niszczenie obiektów zabytkowych.

Zgodnie z postanowieniem sądu najbliższe trzy miesiące spędzi on w tymczasowym areszcie.

Zniszczone kapliczki i figury w Radomiu

Od połowy września radomscy mundurowi odbierali zawiadomienia o uszkodzonych obiektach sakralnych. Nieznany sprawca oblewał farbą figury i kapliczki. Zniszczenia zgłoszono między innymi w okolicach ulic Białej, Wierzbickiej, Kwiatkowskiego, Słowackiego, Limanowskiego oraz Ofiar Firleja. Wandalizm dotknął również figurę umieszczoną na ścianie radomskiej katedry przy ul. Sienkiewicza, a także obiekt u zbiegu Wiejskiej i Młodzianowskiej.

Zatrzymanie 34-latka przez radomską policję

Kluczowe okazały się zapisy z miejskich kamer oraz szczegółowe oględziny uszkodzonych kapliczek. Na podstawie tych dowodów śledczy wytypowali sprawcę. W poniedziałek, 28 września, funkcjonariusze zatrzymali w jego mieszkaniu 34-letniego Radomianina. Trafił on do policyjnej celi, skąd przewieziono go na przesłuchanie do Prokuratury Rejonowej Radom Wschód.

12 zarzutów i areszt dla wandala z Radomia

Zgromadzone przez śledczych dowody wystarczyły do postawienia zatrzymanemu tuzina zarzutów. Jak przekazali funkcjonariusze, 34-latek będzie sądzony m.in. za akty wandalizmu o charakterze chuligańskim, dewastację zabytków oraz obrazę uczuć religijnych. We wtorek, 29 września, sąd przychylił się do wniosku śledczych i aresztował podejrzanego na trzy miesiące. Ten czas mężczyzna spędzi w zamknięciu, czekając na dalsze decyzje wymiaru sprawiedliwości.